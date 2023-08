Ballinciaga fnyser av kritikken etter bikinistunt

ROSA TRIO: Etter et år med stor suksess for Ballin` er guttene klare for hva som skjer videre. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Det siste året har ikke vært annet enn en stor suksess for trioen i popgruppen Ballinciaga.

Med sine rosa finlandshetter har guttene i løpet av et knapt år klinket til med den ene oppturen etter den andre.

Guttene har slått rekord etter rekord med låten «Dans På Bordet», solgt ut Oslo Spektrum, sluppet sitt første album, i tillegg til å ha lansert energidrikken Boks, og KALD Hard Seltzer.

– Helt sykt!

God kveld Norge slo av en prat med de maskerte guttene da de opptrådte under årets Findings-festival i Oslo.

– Hvordan har det siste året vært, og hva kan vi forvente oss videre?

– Det har vært helt sykt. Det har vært helt vilt. Man må bare vente å se, da. Vi vet noe om hva som skjer videre, andre ting har vi ikke funnet ut av. Vi synes det er gøy å fornye oss og å teste ut forskjellige ting, forteller han med lys stemme.

– Da vi begynte å bli nummer én i musikknorge, så ville vi jo også bli nummer en i andre bransjer – først seltzer-bransjen og energidrikk-bransjen. Nå må vi finne noe andre bransjer vi må toppe oss på, sier han med mørk stemme.

– Kan vi få et hint om hva som kommer?

– Ikke ennå. Det kommer når det kommer, svarer mørk stemme.

Angrer ikke på bikinistunt

I sommer har Ballin' framført hitlåtene sine på festival etter festival, og i juli tok de turen innom Stavernfestivalen. Under åpningsnummeret klarte guttene å skape en del reaksjoner.

De hadde nemlig med seg rundt 20 jenter kun iført en rosa bikini og den ikoniske finlandshetta.

Guttene sier de for det meste fikk positive reaksjoner, men også ord som «provoserende», «kvalmt», «ekkelt» og «respektløst» ble brukt til å beskrive stuntet.

– Jeg ble så sint, og så skuffet. Det var både provoserende og seksualiserende, sa en festivaldeltaker til VG den gang.

Til tross for kritikken, angrer ikke guttene på stuntet:

– Heller en negativ reaksjon enn ingen reaksjon i det hele tatt, svarer mørk stemme



– Enten terningkast 1 eller terningkast 6, liksom, skyter DJ inn.



– Jeg tenker at folk skal få lov til å synes det de vil, egentlig. Vi gjør ikke noe av det vi gjør for at alle skal elske det eller like det. Men helst elsk eller hat, da, det er det vi liker, forklarer lys stemme.

I forkant av opptredenen på Findings-festivalen sist helg, benektet guttene å ha planer om å gjennomføre stuntet igjen – til tross for at de hadde etterlyst «babes» på Instagram.

Da Ballinciaga inntok scenen på Bislett stadion sist helg, og det rosa teppet ble droppet, stod det imidlertid også denne gangen «babes» på scenen.

– Samme hva vi gjør så er det noen som elsker eller hater det. Det er sånn det er, forklarer lys stemme, som ikke er enig i kritikken.



Kjæreste på deltid

Den maskerte trioen er populære gutter, og forteller at de synes det er lettere å håndtere kjærligheten nettopp fordi de er maskerte, og ingen vet hvem de er.

– Jeg føler maskene gjør det lettere. Klart hvis du er en av de største, som vi er nå, så er det vanskelig å vite hvorfor folk vil møte deg, sier lys stemme.

– Men er dere single?

– Vi er jo sånn omtrent single. Kjæreste på deltid og søndagskjæreste, svarer lys stemme.

– Så får folk spekulere, sier DJ.