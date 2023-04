Bahareh Letnes går ut mot rykter etter bruddet

PROFILERT BAR: Per Sandberg og Bahareh Letnes har tatt TV-seerne med på innsiden av Grand Hotel og Bar i vår. Nå røper Letnes hva som skjer med videre drift etter at bruddet mellom dem ble kjent nylig. Foto: TV 2

Søndag kom nyheten om at forholdet mellom Per Sandberg (63) og Bahareh Letnes (32) er over.

– Vi ønsker å meddele at forholdet mellom oss er over. Vi har kommet dithen at våre fremtidige veivalg er ulike. Bruddet er udramatisk, og vi gir ikke kommenterer utover denne meddelelsen, skrev Per Sandberg i en uttalelse til TV 2 søndag.



Letnes la ut samme beskjed på sin Instagram-profil.

Den tidligere Frp-profilen og Letnes har vært et par siden 2018, og i vår har de to vært å se i TV 2-serien «Per & Baharehs Grand Hotel».

Her får TV-seerne et innblikk i bar- og hotelldriften i Halden, samt et innblikk i det mye omdiskuterte parforholdet.

Går ut mot rykter

God kveld Norge har flere ganger stilt spørsmål til de begge rundt hva som skjer med driften av Grand hotell nå som forholdet mellom dem er over. Dette har de ikke villet svare på, men nå går Letnes ut på egen Instagram-profil mot det hun omtaler som «rykter».

– Så lenge jeg lever, lever Grand Bar og Grand Hotel videre. Ikke hør på rykter, skriver hun i en Instagram-video torsdag kveld, der hun selv er til stede i baren.



Letnes delte meldingen til sine 19.000 følgere på Instagram.

I en tekstmelding til God kveld Norge støtter Sandberg sin tidligere partners Instagram-innlegg:

– Grand Bar er en suksess og vil videreføres som et fantastisk møtested. At man diskuterer struktur og fremdrift er faktisk helt normalt.

God kveld Norge har vært i kontakt med Letnes fredag formiddag. Hun viser til videoen hun publiserte på Instagram torsdag, og utover det ønsker hun ikke å si noe.

Var allerede usikker på fremtiden



Onsdag uttalte Sandberg til Nettavisen at fremtiden til baren og hotellet er uavklart.

– Det er et godt spørsmål som verken Bahareh eller jeg har et svar på nå, sa 63-åringen.



Da TV 2 i mars spurte dem om fremtidsplanene til hotellet, var eksparet uenige.

Sandberg kunne avsløre av Letnes hadde forelsket seg i hotellet, samtidig som han mente det «bare var trøbbel».

I videoen under kan du høre Letnes og Sandberg diskutere hotellets fremtid.

– Nå driver vi og forhandler om vi skal fortsette å drive hotellet. Jeg vil jo fortsette, men Per er mer usikker. Enten så må jeg gjøre det alene, eller så blir det sånn at Per jobber litt.

Letnes sa at Sandberg «gruet seg» til sommeren, og arbeidet som lå foran dem. Han mente nemlig at baren tok mer enn den ga:

– Det koster mye, og det legger vi ikke skjul på. Det kommer frem i serien, det er et blodslit. Vi startet jo som to amatører som skulle drive en bar. Jeg trodde bare jeg skulle tappe litt øl, som har vært en guttedrøm.

Paret startet nemlig med å ta over baren, og ble senere spurt om å ta over driften på hotellet. Her skar det seg, ifølge Sandberg.

– Det er jo en ekstrem livsstil, hvor du jobber hele døgnet. Gjester, holde det vedlike. Man spør jo seg selv, er det verdt det?

– Gikk utover forholdet

I forbindelse med premieren på «Per og Baharehs Grand hotel», fortalte Sandberg at driften utvilsomt har gått utover forholdet.

– Vi har bodd sammen så å si 24/7 i fem år, og jobbet sammen i tre. Jeg vil si at vi startet hotelldriften som 80 prosent kjærester, og 20 prosent businesspartnere. Så avslutter vi med 80 prosent businesspartnere, og 20 prosent som kjærester. Det tror jeg folk vil se i løpet av serien, sa Sandberg til TV 2.

Ingen av de to la skjul på at driften har gått utover romansen.

– Det jobbes hele tiden. Noen krever også litt mer søvn enn andre, og blir litt mer grinete, svarer Sandberg og smiler mot Letnes.

– Og noen jobber mer enn andre! skjøt Letnes inn fra siden.