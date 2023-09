Bachelorette Australia-profil omkom i bilulykke

Det skriver en rekke medier, blant annet Daily Mail Australia.

Avisa rapporterte at Newling døde etter at bilen stupte over en klippe ved Dover Hights i Sydney rundt klokken 23.00 på lørdag.

36-åringen er kjent fra datingprogrammet «Bachelorette Australia», hvor han var deltaker i 2018.

Dødsfallet blir bekreftet av en New South Wales-politibetjent som forteller at de ikke mistenker noe kriminelt.

Ulykken skal ha skjedd rundt åtte uker etter at han og hans partner fødte en liten jente. Australieren etterlater seg to barn.