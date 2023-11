Axl Rose saksøkes av tidligere modell

STILLES FOR RETTEN: Frontfiguren i rockebandet Guns´n´roses-frontfiguren, Axl Rose, stilles for retten. Foto: Michael Bush

Det melder en rekke medier, blant annet TMZ.

De skriver at Axl Rose (61) blir stilt for retten for et ti år gammelt angivelig seksuelt overgrep mot en tidligere Penthouse-modell, Sheila Kennedy.

Kennedy anla nettopp sak mot frontfiguren og hevder at han skal ha dratt henne «som en huleboer» og krenket henne.

Videre hevder hun at han skal ha bundet henne og hatt samleie med henne under en fest i 1989.

«Aggressiv sex»



Ifølge rettsdokumentene forteller modellen at hun møtte rockestjerne på en klubb i New York i februar samme år, og dro senere hjem på en fest på hotellsuiten hans.

Videre hevder hun at Rose skal ha lagt an på henne, noe hun i utgangspunktet ikke hadde noe imot, frem til han angivelig skal ha fått resten av gjestene til å gå. Med unntak av henne selv, en annen kvinnelig modell og en venn.

Kennedy skal først ha vært vitne til at frontmannen hadde «aggressiv sex» med den andre kvinnelige modellen, før hun flyktet til et annet soverom med vennen hans.

Ifølge Penthouse-modellen skal 61-åringen ha blitt rasende på den andre kvinnen, og kommet tilbake til rommet til Kennedy, hvor overgrepet mot henne angivelig startet.

AXL OG SLASH: Axl Rose på scenen sammen med gitaristen Slash. Foto: CHRISTOPHER PIKE

Søker erstatning

Kvinnen hevder at han dro henne i håret tilbake til sengen sin, bandt hendene hennes med strømpebukser og overfalt henne seksuelt.

I dokumentene står det at Kennedy sier at hun aldri samtykket til samleiet.

Kennedy har tidligere uttalt at hun ble etterlatt traumatisert, og hevder at hun har opplevd angst og depresjon i etterkant av overfallet.

Hun hevder også at kjærlighetslivet hennes også har blitt skadet, og søker nå erstatning fra frontmannen.