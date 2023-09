Avslutter samarbeid etter voldtektsanklager

Russell Brand har den siste tiden blitt anklaget for å ha begått flere voldtekter. Dette har fått store konsekvenser for komikeren.

Komiker og skuespiller Russell Brand (48) har blitt anklaget for å ha begått seksuelle overgrep. Dette har resultert i at komikerens forlag nå har stoppet arbeidet dem i mellom.

Brand har til nå benektet anklagene mot ham og mener forholdene han har hatt har vært med samtykke.

TV-personligheten er anklaget for seksuelle overgrep mot fire kvinner mellom 2006 og 2013. I tillegg anklages han for voldelig oppførsel.

Stopper all fremtidig publisering

Nå har forlaget Bluebird annonsert at de har stoppet all fremtidig publisering av Brand.

Komikeren ble også droppet av agenten sin, Tavistock Wood, etter etterforskning av The Times og Sunday Times, og Channel 4s Dispatches. Det skriver Independent.

Brand har gjort sammarbeid med Bluebird siden 2017. Skuespilleren har blant annet gitt ut selvhjelpsboken «Recovery: Freedom From Out Addictions» og skulle etter planen gi ut oppfølgeren «Recovery: The Workbook», i desember.

«Dette er svært alvorlige påstander, og i lys av dem har Bluebird tatt beslutningen om å stoppe all fremtidig publisering med Russell Brand», annonserte en talsperson i en uttalelse til The Independent.



Avsluttet alle profesjonelle bånd

I en uttalelse utstedt i helgen bekreftet Brands tidligere agent Tavistock Wood at de hadde blitt kontaktet om hans påståtte oppførsel i 2020, noe han hadde benektet:

«Russell Brand benektet kategorisk og på det sterkeste påstanden fra 2020, men vi mener nå at vi ble fryktelig villedet av ham. TW har avsluttet alle profesjonelle bånd til Brand», sier Tavistock Wood i en uttalelse.



Etter påstandene kunngjorde BBC og Channel 4 at de lanserte sine egne undersøkelser om Brands ansettelse.

Alvorlige påstander

Søndag sa en talsperson for BBC at etterforskningen hadde «inneholdt alvorlige påstander som strekker seg over en årrekke».



Channel 4 på sin side har fjernet en rekke TV-episoder med Brand fra sine plattform.

Disse inkluderer en 2019-episode av «The Great Celebrity Bake Off», og bokssettet til «Big Brother's Big Mouth», reality-TV-spinn-off-showet frontet av Brand.