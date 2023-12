Avslørte nyhet under «Maskorama»-finalen

Saken oppdateres!

Det startet med åtte maskerte kjendiser og i finalen sto det mellom tre som har måttet holde tunga rett i munnen gjennom hele høsten.

Spirrevippen, Spøkelse og Kattepusen kjempet for å bli kåret til publikums favoritt.

Og årets vinner av Maskorama ble Kattepusen.

– Dette har vært en drøm, sier Kevin Vagenes.

KATTEPUSEN: Kattepusen var den siste som måtte ta av masken og er dermed vinneren av «Maskorama» 2023. Foto: Espen Solli, Monster / NRK

Full jubel etter avsløring

Noen minutter før sendingen er over, kan det se ut til at programleder Silje Nordnes (38) får en melding på øret.

Hun røper deretter en gladnyhet:

– Maskorama er over for i år, så nå kan jula bare komme, men vi er tilbake med nye figurer, fest og forvirra detektiver neste år!

Det braker løs full jubel og ståhei blant panelet og publikum.

DELER NYHET: Noen minutter før sendingen er over, røper Silje Nordnes en nyhet. Foto: Espen Solli, Monster / NRK

Vant «Maskorama 2023»

Bak Kattepusen var det skuespiller, komiker og manusforfatter Kevin Vågenes som skjulte seg.

– Dette har vært HELT utrolig gøy, så trygt og bare helt fantastisk, sier Vågenes.

Årets vinneren av «Maskorama» legger heller ikke skjul på at dette har lenge vært en drøm:

– Endelig har jeg fått levd den ut. Den fjorten år gamle artistdrømmen min, legger han til.

VINNEREN: Kevin Vågenes stakk av med serien i årets «Maskorama». Foto: Espen Solli, Monster / NRK

Dommerpanelet er i ekstase etter at vinneren ble kåret:

– Du burde hatt platekontrakt, sier Marion Ravn.

– Du må jo bare ta Celine Dion sin plass etter hvert, sier Robert Stoltenberg.

SAMLET RUNDT VINNEREN: Marion Ravn, Robert Stoltenberg , Silje Nordnes og Tete Lidbom samlet rundt Kevin Vågenes. Foto: Espen Solli, Monster / NRK

– Trodde aldri jeg skulle vinne

God kveld Norge tar en prat med årets vinner.

– Nå er jeg overveldet. Det er absurd, det er gøy, det er rart, men mest av alt gøy, sier Vågenes.



– Jeg har kost meg så barnslig mye!

– Hadde du tenkt at du kunne gå hele veien?



– Nei aldri! Men etter hvert som vi ble færre og færre, så skjønte jeg jo at det kan jo hende. Så var det jo veldig stas å avslutte med Celine Dion, legger han til.



STOLT: Kevin Vågenes er stolt etter at han stakk av med seieren Foto: Espen Solli, Monster / NRK

Vi spør hvordan det skal bli å nå endelig være mindre hemmelighetsfull:

– Det skal bli veldig deilig at man nå kan være ærlig om hvor man er og hva man skal.



– For det har jo vært merkelig. Noen kjenner meg jo ganske godt og har vært veldig sikker på at det er meg, men så har jeg jo ikke kunnet si at det er meg, forteller han lurt.



Kevin Vågenes legger heller ikke skjul på at serien ha gitt han mersmak:

– Jeg får jo lyst til å synge mer. Ikke at jeg skal satse på musikk, men synge mer og gjøre en musikal kanskje. Det hadde passet meg, legger han til.

Marion Ravn omtalte Kattepusen som den beste sangeren i «Maskorama» noen gang.



Andreplass i «Maskorama 2023»

Det var Spirrevippen som måtte ta av seg masken på en solid andreplass i finalen av «Maskorama 2023».

Bak masken var det forfatter, podkaster, og blogger Linnea Myhre som skjulte seg.

– Dette er jo mitt alter ego, sier Myhre.



Myhre fikk en trøblete start, da det oppsto det lydrøbbel under første fremføring.

BAK MASKEN: Bak Spirrevippen var det Linnea Myhre som skjulte seg. Foto: Espen Solli, Monster / NRK

Alle i panelet er nå enstemmige om at dette er Linnea Myhre.



Tredjeplass i «Maskorama 2023»

Det var spøkelset som først måtte ta av masken i finalen av «Maskorama 2023» og dermed havner på en solid tredjeplass.

Bak masken var det skuespiller Charlotte Frogner (42) som skjulte seg.

– Det er deilig å være ute. Det er så varmt der inne, innrømmer Charlotte Frogner.



På spørsmål om hvordan det har vært å være med, svarer hun:



– Det har vært rart. Men det har vært kjempegøy!



AVSLØRT: Skuespiller Charlotte Frogner gjemte seg vak Spøkelset. Foto: Espen Solli, Monster / NRK

Dommeren måper mens de ser på den av-maskerte deltakeren:

– Assa det tar helt av. Så du hva hun gjorde med stemmen? Det er så sjukt! Fra å synge fint, til å være lille-spøk, sier Marion Ravn.

Tete Lidbom sier han vil ha lille-spøk og store spøkelset som karakterer på barne-tv på NRK.

Årets masker