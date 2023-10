Avslører vill leiesum på Dubai-leilighet

I mars i år kunne influenser Isabel Raad (29) avsløre at hun forlater Norge og flytter til utlandet. Årsaken til flyttingen, var at hun «kjeder seg i hjel» her i Norge, ifølge influenseren.

Det var lenge spekulasjoner om hvor Influenserens nye bosted blir, og i sommer ble det avslørt at 29-åringen flytter til Dubai i De forente arabiske emirater.



Nå har Raad offisielt flyttet.

Og med flyttingen, deler 29-åringen blant annet hvor hun bor og hva hun betaler for å sitt nye hjem i Dubai.

Luksuriøst liv

På Instagram deler influenseren sitt tilsynelatende luksuriøse liv bestående av blant annet shopping, god mat på fine restauranter og leilighetsjakt blant skyskraperne sammen med «mamma Raad».

Nå har leilighetsjakten kommet til en ende.

Tidligere leide Raad en leilighet på Kasco Homes - Waves Tower Business Bay, i Dubai. Men nå har hun landet på sin endelig bolig, der hun skal leie i ett år.







DELER MED FØLGERENE: Kasco Homes - Waves Tower Business Bay er leiligehten Isabel Raad tilsynelatende leide i påvente av sin nåværende leilighet. Foto: Skjermdump

Raad sparer heller ikke på detaljene når det kommer til summen hun har betalt for å leie den luksuriøse leiligheten i Dubai.

Den er på svimlende 900.000 kroner i året. Det vil si en snau månedssum på 75.000 kroner.

Dette delte hun på sin Snapchatkonto mandag kveld.

STOR SUM: På snapchat mandag kveld, delte Raad summen på leiligheten hun nå leier. Foto: Skjermdump

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Isabel Raad, foreløpig uten hell.



Ny serie rett rundt svingen

Til tross for at 29-åringen har flyttet til Dubai, har hun i løpet av sommeren vært svært opptatt med innspilling til den nye dokureality-serien «Girls of Oslo», som kommer på skjermen i slutten av oktober.

Serien kommer på Prime Video og gir seerne et innblikk i livene til noen av Norges største influensere – Isabel Raad, Sophie Elise Isachsen, Nora Haukland og Anniken Englund Jørgensen.

I serien følger kameraene de fire influenserne gjennom oppturer og nedturer, mens de navigerer seg i mote-, skjønnhets- og sosiale medier-verden.