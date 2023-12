Avslører vill dagslønn på Snapchat

Den siste tiden har flere kjente fjes delt innhold hyppigere på Snapchat enn tidligere. Det viser seg at profilene tjener gode penger på å dele innhold via plattformen.

Én av dem som har tjent godt på Snapchat, er influenser og tidligere «Paradise Hotel»-deltaker Isabel Raad (29).

Onsdag kveld delte 29-åringen detaljert informasjon om hva hun tjener på å dele innhold på Snapchat.

– Jeg har ikke tidligere uttalt meg om eksakte summer, men jeg ser flere og flere gjør det nå. Jeg vet jo også dere er veldig nysgjerrig. Gjennomsnittlig ligger jeg på 25.000 kroner for dagen, sier hun.



Rekord på én dag

Videre forteller influenseren at hun noen dager kan tjene både 40.000 og 60.000 kroner på Snapchat-innholdet.

Og noen dager tjener hun enda mer.

– Det spørs hvor mye jeg poster. Den beste dagen jeg har hatt var 90.000 kroner på én dag. Det var helt sinnsykt faktisk. Jeg trodde det var en feil, men det var det faktisk ikke.



Raad legger imidlertid til at hun først begynte å tjene penger på Snapchat for et par måneder siden.

– Jeg bare «snappet», holdt på og styrte helt gratis - fordi jeg var dum og fulgte ikke med i timene. Jeg visste ikke at alle andre tjente masse penger på Snapchat, så jeg var veldig «late to the party».



FORKLARER: Isabel Raad forklarer hvordan lønningssystemet på Snapchat fungerer. Foto: Skjermdump Snapchat

«Girls of Oslo»-profilen forteller at hun tjener penger på reklamene som dukker opp mellom videoene hun publiserer. Hun kan ikke bestemme hvor mange annonser som dukker opp, men kan velge om hun vil tillate annonser eller ikke.

– Det er ganske sinnsyke summer. Jeg er veldig takknemlig for at Snapchat betaler oss for arbeidet man gjør og legger ned, for det er den eneste plattformen som faktisk gjør det med sine kreditører. Så: love you, Snapchat, sier hun.

Millioner visninger

Videre røper 29-åringen at hun kan ha flere millioner visninger på Snapchat i løpet av en dag.

– Jeg kan ha 30 millioner visninger for dagen. Det er derfor jeg tjener såpass bra som jeg gjør. Jeg deler jo hele dagen min her og tar dere med på hele hverdagen min og tanker.

–Sosiale medier-verden utvikler seg mer og mer. Før var det antall klikk på blogg som gjaldt. Nå er det heller Snapchat og hvor mange visninger og følgere man har.

Tidligere i høst flyttet influenceren til Dubai. Skattenivået i Dubai og økonomi var en av grunnene bak valget om å flytte.

Der har man ikke verken inntektsskatt eller formueskatt.

TV 2 har prøvd å kontakte Isabel Raad, men har ikke lyktes i å få kontakt med influenceren.