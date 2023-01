Avslører sykdom på gården: – Hele gjengen luktet bæsj

Det er ikke bare idyll og bonderomantikk som oppstår på Steinsjøen gård.

Det å gå tilbake et århundre er krevende. Årets forpaktere må vende seg til flere uker uten mat, dusj og toalettbesøk innendørs.

Flere av deltakerne har innrømmet at tilværelsen på gården var langt mer utfordrende enn det de hadde forventet.

– Når man ser det på TV ser det veldig koselig ut, og mye chillere ut enn det det faktisk er. Det var helt sjokkerende hvor mye jobb det faktisk var for å få mat på bordet, sa Malin Nesvoll i et intervju med God kveld Norge.

Ukesoppdrag

Etter onsdagens episode la observante seere merke til en detalj som ikke passet tidsepoken.

Det ble nemlig vist at deltakerne brukte engangshansker mens de håndterte kubæsj på gården.

Pressesjef i TV2, Jan-Petter Dahl sa i forbindelse med episoden at deltakerne fikk utdelt hanskene av sikkerhetsgrunner.

– Deretter valgte deltakerne selv å bruke dem da de skulle gjødsle, noe som var en annen del av ukesoppdraget.

– Bare spy og drit

Malin Nesvoll (32) og Aleksander Sæterstøl (27) forteller til God kveld Norge at ukesoppdraget i uke to innebar å håndtere mye kubæsj.

Nesvoll fikk seg en uhyggelig overraskelse når forpakterne fikk oppdraget om å gjødsle et jorde på Steinsjøen gård.

– Vi gikk rundt på tunet og «skupa opp» sånne svære kuruker. Vi hadde et stort jorde som skulle gjødsles for hånd, forteller Nesvoll.

– Vi hadde bøtter, men det blir jo klin. Det er ikke dusj og sånn der, så hygienen er jo ikke på topp der inne.

Nesvoll forteller at hun opplevde store mageproblemer etter å ha drevet med gjødsel den ene dagen.

BESØK I STUDIO: Nesvoll og Sæterstøl besøkte God kveld Norge i studio. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

32-åringen grøsser mens hun forteller:

– Jeg vasket meg på hendene etterpå, men jeg ser for meg at jeg har bitt negler og at det har ligget igjen noe snask under der.

– Da ble jeg så dårlig. Det var en hel dag hvor jeg bare spøy og dreit.

Nesvoll forteller at hun fikk assistanse av helsepersonell som var tilstede under innspilling. De kunne fortelle at det mest sannsynlig tok et døgn før hun ble frisk igjen, men at tilstanden hennes ikke var spesielt alvorlig.

– Det er ikke gøy å ha diaré på utedo, konstaterer influenseren.

I videoen under avslører Malin Nesvoll en av de andre deltakernes drøye smuglehistorie:

– Vi bodde i bæsj

Sæterstøl forteller at deltakerne måtte tilpasse seg de mindre idylliske sidene ved gårdslivet.

– Hele gjengen luktet bæsj. Vi bodde i bæsj, og det var bæsj overalt, sier 27-åringen.

Nesvoll er enig og legger til at de hadde rundt 50 dyr på Steinsjøen gård som gikk fritt på gårdsplassen.

– Så da tråkker du i det (bæsj, journ.anm) og du tar det med deg inn. Plutselig har man bæsj under ullsokkene, og de tar man med i senga. Det var overalt, sier hun.

Duoen påpeker at det dårlige været bidro til at det ble langt mer klin og søl inne på gården.

– Det var bikkjekaldt og regn nesten hele tiden, forteller Nesvoll.