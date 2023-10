Avslører «sært» rituale før opptreden

STJERNESPEKKET: Flere kjente skuespillere dukket opp på premieren til « Et dukkehjem del 2». Fra venstre er Anna Marie Ottersen,Lasse Lindtner, Nicolai Cleve Brock og Trond Fausa. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Torsdag kveld var det duket for premieren på teaterstykket «Et dukkehjem 2», på Christiania Teater i Oslo.



I hovedrollen som Nora Helmer, finner vi Pia Tjelta (46).

Teaterstykket er en oppfølger fra originalen «Et dukkehjem», av Henrik Ibsen.

Sammen med blant andre skuespillerlegende Anne Marit Jacobsen (76), Ola G. Furuseth (48) og Flo Fagerli (20), blir seerne tatt med på historien som besvarer alle spørsmålene originalen stoppet ved.



«ET DUKKEHJEM DEL 2»: Regissør Mattis Herman Nyquist (t.v), Pia Tjelta og Anne Marit Jacobsen på scenen under presselanseringen av teaterstykket «Et dukkehjem del 2» på Christiania teater Foto: Annika Byrde

I forbindelse med premieren dukket flere kjente fjes opp på den røde løperen. Blant andre Trond Fausa Aurvåg (50), Janne Formoe (48), Anne Marie Ottersen (78), Nicolai Cleve Broch (47) og Henriette Steenstrup (49).

En av de første som ankom kveldens røde løper er Anne Marie Ottersen (78) og ektemannen Lasse Lindtner (68).

– Vi er veldig spente, fordi dette er et helt annet stykke. Dette er jo ikke «Et dukkehjem 1» – det er ikke Ibsen, sier Ottersen.

Fant kjærligheten på teater

– Det er jo Pia Tjelta som har hovedrollen, har dere noen forventninger til henne?

– Vi har veldig store forventninger. Vi beundrer henne begge to. Hun er en topp skuespiller, og en topp person, svarer Ottersen.

Ottersen og Lindtner er selv skuespillere, og forteller at de ofte øver på manus sammen da de har stått på scenen sammen en rekke ganger.

MØTTES PÅ TEATER: Anne Marie Ottersen og Lasse Lindtner forteller at de møttes på teater for første gang. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Videre avslører ekteparet at de møttes for første gang på teater.

– Du kommer ikke ut av teater når du først kommer inn der. Du lever ditt liv der inne, svarer Ottersen.

Pusser tennene før hun skal på scenen

Også skuespiller Henriette Steenstrup (49) dukket opp utenfor Christiania Teater torsdag kveld. Hun mener «casten er et «drømmelag».

Til God kveld Norge forteller 49-åringen at hun ikke tror hun hadde gjort det bra selv i teaterstykket.

– Jeg tror det er riktig casting. Jeg tror det hadde vært en fiasko dersom jeg hadde vært med, sier hun og ler.

AVSLØRER RITUALE: Henriette Steenstrup avslører at hun pusser tennene før hun går på scenen, for å roe nervene. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

På spørsmål om skuespilleren har noen ritualer før hun går på scenen, svarer hun følgende:

– Akkurat på scenen pusser jeg tenner, det er kanskje et kjedelig ritual for å roe ned nervene. Men man blir jo litt nervøs før en premiere, så da gjelder det å snakke snilt til seg selv å si at «dette går bra».

– Jeg shotter ikke 14 Jägermeister og sånn, legger skuespilleren til med en god latter.

– Gleder meg til å gi vervet tilbake

Også Tjeltas kjæreste, Oddgeir Thune (45), er til stede for å støtte skuespilleren.

– Jeg er veldig spent, jeg har alltid lurt på hva som skjer med Nora og Torvald etter hvert, sier han.

STØTTER KJÆRESTEN: Oddgeir Thune kom for å støtte kjæresten sin, Pia Tjelta, som har kapret hovedrollen i teaterstykket. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Ettersom at Tjelta har kapret hovedrollen i teaterstykket, har Thune fått mye ansvar på hjemmebane.

Han legger ikke skjul på at de siste månedene har vært hektiske.

– Vikarierende styreleder, meg selv, gleder meg til å gi vervet tilbake til familielederen, innrømmer han.

Tross en hektisk periode har Thune fått hjelp fra foreldrene selv.

45-åringen er selv skuespillerr, og har vært med i kjente programmer som «Hjem til jul» og «Heimebane».



Han forteller at han og Tjelta ofte øver på manus sammen.

– Helst ikke, men det skjer jo det, sier han mens han trekker på smilebåndene.



– Hvordan er det å være i et forhold med noen som er i samme bransje?

– Logistikkmessing et «helsikke», men utenom det så har man veldig god forståelse for hva man holder på med. Så det er bra, svarer Thune.

TIDLIGERE KOLLEGA: Tidligere skuespillerkollega av Pia Tjelta, Trond Fausa Aurvåg, dukket opp i forkant av premieren. Her sammen med skuespiller Nicolai Cleve Broch. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Skuespiller og programleder, Hans Olav Brenner. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

TEATER: Bjarte Hjelmeland dukket også opp utenfor Christiania teater torsdag kveld. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

VENNINNE: Janne Formoe er god venninne og tidligere skuespillerkollega av Pia Tjelta. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Forretningsmannen Christian Ringnes er klar for Pia Tjelta og «Et dukkehjem 2». Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Abid Raja og kona Nadia Ansar dukket også opp for å de «Et dukkehjem 2». Foto: Sveinung Kyte / TV 2

KJENTE FJES: Jon Øigarden og Caroline Giertsen Øigarden er klar for å se skuespiller Pia Tjelta på scenen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

TOK MED DØTRENE: Elisabeth Andreassen tok med døtrene Nora og Anna på rød løper. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

PAR: Isabel Skolmen og ektefellen Christian Skolmen er klar for teater. Foto: Sveinung Kyte / TV 2