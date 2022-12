Avslører hvordan romantikken oppstod i Skal vi danse-kulissene

GOD KVELD NORGE (TV 2): – Jeg kjente at det skjedde noe under treningen, sier Iselin Guttormsen.

OPPSTOD ROMANTIKK: Iselin Guttormsen og Catalin Mihu fant tonen under Skal vi danse. Foto: Espen Solli

I onsdagens podcast-episode av «Ida med hjertet i hånden» snakker influenser Iselin Guttormsen (35) åpent om hvordan hun på kort tid har gått gjennom et samlivsbrudd og funnet kjærligheten på ny.

Lite ante hun om at hun med deltakelsen i høstens Skal vi danse skulle oppleve en ny forelskelse.

– Skal vi danse ga meg muligheten til å møte sjelevennen min, som også ble kjærligheten i livet mitt, sier Guttormsen.

– Det føles som ekte kjærlighet, og ikke som overfladisk kjærlighet. Kjærlighet for et annet menneske fra dypet, langt inni hjerterota, sier hun.

– Kjente at noe skjedde

Hun forteller at hun og Catalin Mihu (28) fikk et nært vennskap da hun deltok i programmet i 2021, men at det da ikke var snakk om noen romanse. Den gang måtte Iselin Guttormsen trekke seg fra programmet grunnet en skade.

Det var først da hun fikk en ny sjanse i Skal vi danse: all stars, at hun og dansepartner Catalin møttes på et nytt nivå.

– Det var fortsatt bare vennskap, men så plutselig under en trening så sa det «puff», sier hun.

– Jeg husker jeg var på trening og ventet på Catalin. Jeg hadde varmet opp for å være klar til treningen. Jeg hadde satt på musikk, og så husker jeg at jeg tenkte at «jeg håper han synes jeg er fin. Hvorfor tenker jeg det nå».

Hun forteller at da han kom inn til treningen den dagen, så tenkte jeg «herregud, så skjønn og kjekk du er». Han er blitt kjekkere i mine øyne for hver dag jeg er blitt kjent med ham.

– På et tidspunkt fortalte jeg det til ham. Kjente at det var noe som skjedde, sier hun.

– Jeg skjønner at folk kan gå på noen smeller i Skal vi danse, sier hun og ler.

Hun forteller at hun tok en prat med Catalin, der hun var ærlig om at hun kjente på noen helt nye følelser, og at hun var forvirret.

– Han ble lettet. Og han sa «jeg har aldri kjent på noe som dette med noen andre jeg har danset med», sier hun.

– Jeg merket jo at han beundret meg, men jeg visste ikke hva det var.

Etter dette kom også det første kysset, avslører hun.

Hun forteller at de har tatt det i eget tempo.

Skal feire jul sammen

Iselin Guttormsen gikk gjennom et samlivsbrudd for litt over ett år siden, med mannen hun hadde vært sammen med i elleve år



På spørsmål om hvorvidt hun og Catalin nå er kjærester, holder hun noe tilbake, av hensyn til barna.



– Vi har det ekstremt fint sammen. Jeg har aldri hatt det så fint med et menneske før, sier hun.

Hun forteller at Catalin i år skal feire julaften sammen med henne og jentene.

– Det er veldig hyggelig, sier hun.

God kveld Norge har kontaktet Guttormsen for en kommentar onsdag. Hun har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

I episoden snakker Guttormsen også ut om bruddet med eksen.

– Det var tøft. Det var brutalt Og en jævlig følelse å påføre barna sine en sånn smerte de ikke har bedt om, sier hun og brister i gråt.