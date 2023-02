GOD KVELD NORGE (TV 2): I et nytt intervju hevder TV-personlighet Tonje Frigstad (22) at hun har fått en forespørsel av en internasjonal kjendis.

Influenser og TV-personlighet Tonje Frigstad gjester den ferskeste episoden av podkasten «730.no», med programleder Mathilde Ullum.

I episoden deler Frigstad private detaljer om kjærlighetslivet sitt.

Ryktene rundt freestylekjøreren Birk Ruud (22) og Frigstad begynte etter at hun la ut det som kunne se ut til å være et kyssebilde av de to på nyttårsaften.

I januar bekreftet Ruud at de hadde blitt et par.

– Han er veldig forelsket i meg

I intervjuet deler Frigstad åpenhjertelig om forholdet mellom hun og kjæresten.

– Vi har vært sammen i litt over en måned. Vi har jo datet en stund da. Det er veldig gøy og stas. Jeg er veldig forelsket, og han er veldig forelsket i meg, sier hun om kjæresten.

22-åringen forteller at hun hadde mistet troen på kjærligheten etter bruddet med Farmen-deltaker Simon Tronstad Jacobsen (24).

– Jeg følte at den perfekte for meg ikke kom til å komme. Det var alltid noe som ikke var hundre prosent, men så kom Birk da, sier hun lattermildt.

Frigstad har tidligere avslørt at de to møttes da hun intervjuet Ruud i forkant av «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis»-deltakelsen i 2021.

På den tiden var Frigstad programledervikar i God kveld Norge.

– Det var et kort møte, men det var sånn vi møttes. Så tok det ikke lang tid før jeg fikk googlet meg frem og fikk sendt henne en melding, sa Ruud om møtet, da God kveld Norge intervjuet paret i anledning idrettsgallaen.

Avslører privat melding

Norge fikk øynene opp for 22-åringen da hun nådde helt til finalen i Farmen i 2021.

Nå hevder TV-personligheten at hun også har fått internasjonal oppmerksomhet.

I løpet av intervjuet spør programlederen om Frigstad vil avsløre hvem den mest kjente personen hun har blitt kontaktet av er.

Hvem er den mest kjente som har slidet inn i DM-en din?

– Det er en kvinnelig skuespiller, hun er ganske kjent tror jeg. Hun har spilt i Batwoman, avslører hun.

Programlederen følger opp med å spørre om det er superstjernen Ruby Rose (36) som sendte DM-en.

Frigstad sier at hun ikke husker hvem som sendte meldingen, men deler innholdet i meldingen.

– Hun ville at jeg skulle komme til London, men for det første er jeg veldig hetero. Jeg kunne kanskje gjort det bare for «the experience», røper hun.