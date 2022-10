Avslører én detalj som var en psykisk belastning

GOD KVELD NORGE (TV 2): Belastningen på deltakerne under Forræder ble så stor at de ble beordret til psykologhjelp. For Karina Hollekim var det særlig én ting som gjorde oppholdet ekstra krevende.

OVERTAK: Forræder-deltaker Karina Hollekim mener at Forræderne hadde et stort overtak på de andre deltakerne. Foto: TV 2

Programmet Forræder nærmer seg slutten, og deltakerne har ikke lagt skjul på at oppholdet har vært krevende.

Flere av deltakerne har blant annet slitt med søvn, og noen har også hatt behov for legehjelp.

For Karina Hollekim (47), tidligere freestyle-utøver og basehopper, var det spesielt én detalj som var ekstra psykisk belastende. Deltakerne ble nemlig isolert på hotellrommet sitt hver dag etter endt innspilling.

– Jeg opplevde at isolasjonen på hotellrommet etter endt innspilling hver dag, hvor vi ikke fikk lov til å snakke med noen om spillet, gjorde at vi kvernet rundt med tankene og usikkerheten i eget hode uten muligheten til å ventilere. Det resulterte i dårlig søvn og at vi ikke klarte å finne ro, sier hun til God kveld Norge.

Hollekim forteller at den psykiske påkjenningen kommer av mange ting, men at hovedårsakene til det enorme stresset er at man ikke kan stole på noen og har fullstendig mangel på kontroll.

STOR PÅKJENNING: Karina Hollekim legger ikke skjul på at innspillingen av Forræder var belastende for både kropp og sinn. Foto: TV 2

– Når dette pågår over tid og vi ikke har muligheten til å skru av eller på, resulterer det i en helt ny type påkjenning som tærer på kroppen, forklarer hun.

– Det kunnet raknet

Flesteparten av deltakerne kjente også på det de beskriver som ekstrem paranoia under innspillingstiden.

– Jeg trodde hele tiden at noen var ute etter å lure meg. For eksempel når vi fikk utdelt en oppgavetekst, så trodde jeg alltid at det stod mye mer mellom linjene enn det som var rett foran meg, sier standup-komiker Sandra Spjelkavik (32).

Hun legger til at hun var i konstant underskudd av søvn som gjorde det vanskelig å tenke klart. Spjelkavik sier hun slet med å sove fordi hun lå og bekymret seg for å bli eliminert i løpet av natten.

– Det var jo et solid overtak forræderne hadde på oss. I tillegg så kommer det konstante tankekjøret man er på.

LETTER PÅ SLØRET: Tonje Frigstad og Sandra Spjelkavik åpner opp om den mentale belastningen spillet i Forræder utsatte dem for. Foto: TV 2

Også TV-profil Tonje Frigstad (22), som mener hun har en sterk psyke, merket at spillet gikk mer utover hodet enn forventet.

– Det påvirket meg mer enn det jeg trodde det skulle gjøre. Jeg husker jeg sa til meg selv da jeg var der inne: «Fy søren, jeg er så glad for at jeg har en sterk psyke», for hvis ikke tror jeg at det faktisk kunne blitt ordentlig, ordentlig tøft.

Frigstad beskriver innspillingsperioden som ensom, og at hun på et tidspunkt følte seg gal.

– For min del følte jeg at jeg sto ganske alene mot en gruppe. Og ja, det er greit nok at det bare er et spill, men der inne så føles det ikke ut som et spill. Så det var tøft.

Underveis i spillet tenkte Frigstad at hun måtte holde kortene tett til brystet for å ikke gå på en smell.

– Jeg måtte bare «keep my shit together» og ikke snakke med så mange, for da visste jeg at det kom til å rakne. Så jeg måtte bare holde fast ved det for å ikke få et mentalt sammenbrudd, innrømmer 22-åringen overfor God kveld Norge.

Skuespiller Cengiz Al har tidligere vært åpen om de store søvnproblemene under innspillingsperioden, og hvordan dette påvirket ham i spillet.

– Etter at innspillingen var ferdig, var det fremdeles litt vanskelig å sove, men til slutt begynte det å gi seg. Jeg fikk tilbake søvnen. Det er det viktigste, har han tidligere uttalt til TV 2.

I rådsalen, den dagen Al ble forvist fra spillet, nektet han ikke for at han var «psykisk ferdig».

Når God kveld Norge nå tar kontakt, går det fram at han vil legge dette bak seg.

– Jeg har rett og slett ikke noen flere kommentarer til Forræder, sier Al, som nå også er høyaktuell i Skal vi danse: all stars.

Fikk psykologhjelp

Midtveis under innspillingen skal deltakerne ha blitt beordret til å prate med psykolog, da spillet ble så altoppslukende for deltakerne.

– Mentalt var jeg ganske utslitt der inne, sier programleder og youtuber Chris Robin Omdahl (31), som forteller at han benyttet seg av prat med psykolog underveis og i ettertid.

MENTALT UTSLITT: At Forræder-spillet ble en mental belastning for deltakerne, er det ingen tvil om. Chris Omdahl benyttet seg av psykolog både under og etter innspillingen. Foto: Sindre Scavenius

Radioprofil Kim Johanne Dahl (33) kjente også på ensomhet i løpet av innspillingen.

– Det var forvirrende og tidvis frustrerende og ikke kunne stole på noen. Det er en ensom følelse jeg håper de færreste lever med til vanlig. Hodet jobbet hele tiden og det var derfor ekstra vondt når det viste seg at vi alt for ofte tok feil og forviste lojal etter lojal.

Hun er takknemlig for oppfølgingen deltakerne fikk fra produksjon og kanal underveis og i etterkant. Det er hun ikke alene om.

Krimforfatter og tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst (52) var den første forræderen til å bli forvist fra spillet, til stor jubel fra de øvrige deltakerne.

– Det var mentalt krevende og altoppslukende da det sto på, men jeg hadde ikke behov før oppfølging underveis eller i ettertid, utover den obligatoriske psykologsamtalen. Tilbudet har dog vært der, sier han.

FIKK TILBUD OM HJELP: Jørn Lier Horst sier at tilbudet om helsehjelp har vært der, både under og etter innspillingen. Foto: TV 2

Flere understreker at produksjonen og kanal har vist tilstedeværelse både under og etter innspillingen.

– Jeg synes kanalen har backet bra, og at de var flinke med oppfølgingen, sier Tonje Frigstad.

– Jeg har ikke hatt behov for oppfølging i etterkant. Men jeg har ved flere anledninger fått det tilbudt, og det verdsettes, sier youtuber Jonas Lihaug (33).

Selv de som ikke lot spillet gå dem til hodet, understreker at det ikke har skortet på oppfølgingen.

– Det har vært strålende oppfølging. Jeg har ikke hatt noen problemer, ikke underveis eller etterpå. Men, så er jeg er 64 år, og jeg har vært ute en vinternatt før, sier forfatter Anne B. Ragde.