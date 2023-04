Den tidligere engelske fotballkapteinen David Beckham (47) deler åpent om hvordan det er å leve med den «slitsomme» tvangslidelsen. Dette gjør han i en ny Netflix-dokumentar, skriver The Guardian.

Her forteller han at han bruker timer på å rengjøre og organisere hjemmet sitt mens resten av familien er i seng.

– Det faktum at når alle er i seng, går jeg rundt, renser lysene, setter lysene i riktig innstilling og sørger for at det er ryddig overalt. Jeg hater å komme ned om morgenen, og det er kopper og tallerkener. Jeg vet, det er rart, sier han.

– Føler seg tvunget



Fotballprofilen forteller at han etter et stearinlys er brukt, renser glasset på innsiden. Beckham sier at han synes at rengjøringsritualene er «slitsomme», men han føler seg tvunget til å gjennomføre dem.

Beckham har snakket om å leve med tilstanden tidligere. I et intervju med ITV i 2006 sa han at han ikke kunne slutte med tvangshandlingene til tross for at han hadde prøvd.

– Jeg har denne tvangslidelsen hvor jeg må ha alt i en rett linje eller alt må være i par. Jeg legger Pepsi-boksene mine i kjøleskapet, og hvis det er en for mye, legger jeg den i et annet skap et sted. Alt må være perfekt, sa han da.



Netflix-dokumentar

I juli i fjor bekreftet Netflix at det kommer en dokumentarserie om den tidligere fotballspillerens karriere.

Serien vil inneholde usett arkivopptak og intervjuer med Beckham, hans familie og venner, og andre personer som spiller en viktig rolle i livet hans.