Avslører detaljer om forlovelsen: – Jeg hadde PTSD

I et nytt intervju med Jimmy Kimmel, åpner Jennfier Lopez opp om nervene hun hadde i forkant av bryllupet med Ben Affleck.

I fjor august ga stjerneparet hverandre sitt ja for andre gang.

En måned før bryllupet, bestemte paret seg for å dra til Las Vegas og gifte seg i all hemmelighet, i håp om å fjerne nervene fra den offisielle seremonien.

Tidligere forlovet

Artisten forteller at ektemannens forslag kom opp etter at Lopez hadde uttrykt at hun hadde heftige nerver i forkant av bryllupet.

53-åringen forteller at nervene mest sannsynlig skyldtes parets tidligere dating-historikk.

Lopez og Affleck var nemlig sammen en periode på 2000-tallet, og forlovet seg i 2002. Dessverre gjorde paret det slutt etter to år i 2004.

FORLOVET FOR ANDRE GANG: Paret var også forlovet i 2002. Foto: Chris Pizzello

– Bryllupet var utrolig stressende

Sangeren forteller åpenhjertelig at det var vanskelig å innse at de faktisk skulle gifte seg, ettersom paret falt fra hverandre i løpet av den forrige forlovelsen.

– Jeg hadde absolutt litt PTSD. Jeg tenkte «skjer dette virkelig».

– Vi var selvfølgelig lykkelige, men jeg følte at bryllupet var utrolig stressende, forteller hun om.

I intervjuet presiserer Lopez at det var derfor Affleck som kom med forslaget om å dra til Las Vegas.

– En dag sa Ben «Fuck it. La oss dra til Vegas og gifte oss i kveld», forteller artisten.

53-åringen avslører videre at paret tok med to av barna deres som vitner i det spontane bryllupet.

Lopez har tvillingene Emme og Maximillian (14) sammen med sin tidligere partner, Marc Antony (54). Affleck er forelder til tre barn, Violet (17), Seraphina (14) og Violet (10), som han har sammen med ekskona Jennifer Garner (50).