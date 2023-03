Avslører detaljer fra Tinder-fest med Sophie Elise

For litt siden avslørte Fetisha Williams (29) og Sophie Elise Isachsen (28) i deres egen podkast at førstnevnte skulle arrangere en Tinder-fest i sistnevntes leilighet lørdag 25. februar.

Der var blant andre Caroline Nitter (24), Øyunn Krogh (28) og Frida Hollund blant de inviterte jentene.

– Nå kommer juicen, dere.

Slik starter Krogh og Hollund samtalen om den beryktede Tinder-festen i deres podkast «Kaffeskål».

Ble avvist dagen før

Arrangementet gikk ut på at de single venninnene skulle invitere en helt ukjent date hver til festen.

«Nå har vi sjansen, dette er morsomt», forteller Krogh at var hennes aller første tanke da hun ble invitert.

Så startet jakten på å finne seg en mann å bringe til bordet.

– Du fikk jo ja med en gang, sier Hollund.

– Ja, jeg var heldig. Gikk bare inn på matchene mine (på tinder, journ.anm), fant en jeg ikke hadde kommunisert med, og så la jeg fram greia og han bare «jeg er med», svarer Krogh.

Hollund var ikke like heldig som podkast-kompanjongen. Hun forteller at hun ikke er så komfortabel med å være på Tinder, men følte hun måtte laste det ned for dette arrangementet. Hun forklarer at hun sendte en melding til en hun likte, og at han sa ja på flekken.

Dagen før kom han dog med en kontrabeskjed:

«Det er ikke min type scene», skal han ha skrevet til henne.

– Douchebag-move å gjøre det dagen før, poengterer Krogh.

– Ja, det var så utrolig usjarmerende. Eneste grunnen til at det ikke er din «scene», er fordi du ikke vil bli sett med visse type mennesker, mener Hollund, som fant en annen date å ta med seg i siste liten.

Kaotisk stemning

Så forteller Krogh at hun begynte å angre litt da det nærmet seg. Hun falt for fristelsen og begynte å følge han på Instagram for å «stalke» ham litt.

– Og da tenkte jeg: «Du er jo ordentlig flott. Hva er det her for no' flaks?», forteller 28-åringen etter å ha snoket på profilen hans.

– Og da var jeg sånn «fuck. Skal jeg ta med meg han her til disse tørste, tørste jentene?» Jeg burde holdt han for meg selv, og tatt med meg en annen.

Venninnene snakker så videre om hvordan selve kvelden gikk. De deler en taxi hjem til Isachsen hvor festen skal finne sted, og har skjønt at kleskoden er «pent kledd», men ikke for pent.

Så ankommer de festen og ser at Isachsen og Williams har kjørt «full glam».

– Elsker det. De er sånn: «vi skal ha Tinder-fest og vi bestiller full glam». Hadde vi hatt råd, så hadde vi jo gjort det vi og, sier Krogh og legger til at de ordnet seg selv hjemme på badet og at det tross alt funket det også.

Avtalen var at jentene skulle møtes først, drikke litt og vise hverandre hvem de hadde invitert som date. Da det begynte å ringe på døra, innrømmer de at det ble kaotisk stemning i leiligheten.

– Alle begynner å løpe rundt og «freshe» opp sminka litt, det var helt crazy stemning, sier Krogh.

– Man kan jo bare se det for seg: Vi har vorset, snakket om hvordan vi tror datene våre kommer til å være, og når det ringer på, så aner vi jo ikke hvem av de som kommer først, legger Hollund til.

ARRANGERTE FEST: Fetisha Williams arrangerte Tinder-fest i Sophie Elise Isachsens leilighet forrige helg. Foto: TV 2

De forteller videre at de hadde innført «mobilhotell», i form av en kurv der alle mobilene måtte legges for kvelden. Det var altså da ikke lov å bruke telefonen, og man kunne derfor ikke vite hvem som dukket opp når.

Unngikk sin egen date

Jentene sammenligner det hele med å være med i et realityprogram.

– Ja, og da kommer jo din fyr inn – og det tar altså ikke mer enn 20 sekunder før du bare «pass», sier Krogh og påpeker at Hollund umiddelbart trakk seg unna sin egen date.

Hollund forsvarer det med at hun er skikkelig god på å lese energi, og at hun dermed visste rimelig raskt om dette var en match.

– Men du unngikk ham. Frida, du unngikk ham hele kvelden, sier Krogh.

– Men jeg blir så ukomfortabel av at det skal være så presset, svarer hun.

De går så over til å diskutere daten til Caroline Nitter, som angivelig var flydd inn fra Nord-Norge.

NYSINGEL: Caroline Nitter, som ble singel i januar, var også til stede på lørdagens begivenhet. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Han var så frekk, sier de begge nesten samtidig, før Hollund legger til at hun elsket det:

– Han skulle mobbe meg hele kvelden, sier hun, før hun begynner å parodiere ham.

– Han ble helt sjokka

Krogh forteller at hun var med sin egen date så å si hele kvelden, og legger ikke skjul på at hun likte ham godt.

– Men jeg sitter igjen og føler meg faktisk litt avvist, innrømmer hun.

Hun beskriver han som veldig kjekk og smart, og hevder han krysset av alle boksene hun var ute etter. Når hun tenker tilbake på morgenen etter, beskriver hun en slags uggen følelse.

Hun forteller at hun stilte daten masse spørsmål, men ikke følte at han gjorde det samme tilbake. Ifølge Krogh var det da de kom til utestedet Louise på Aker Brygge at stemningen ble litt annerledes.

– Han ble helt sjokka, fordi han åpenbart henger på den andre siden av elva som oftest, eller er på noen vinbarer og drikker litt vin. Det var kanskje bare det, hvordan det fikk meg til å føle meg. Det er egentlig et «meg»-problem, sier hun og fortsetter å snakke om følelsene hun opplevde dagen derpå.

Hun avslutter samtalen med å annonsere at hun «gir opp menn» for en liten stund.

Har du tips til en sak? Send oss en e-post på godkveldnorge@mastiff.no.