Avslører detaljer fra fødselen – dro ut datteren selv

I den nyeste episoden av podkasten «Momlife», er det influenser og tidligere Farmen-deltaker, Karianne Vilde Wølner (28) som er gjest.

I episoden deler hun åpenthjertig opp om fødselen av datteren Olivia.

Her forteller hun om en fødsel som tok en dramatisk vending, da vannet til influenseren ikke gikk av seg selv.

– Jeg hadde pressrier i så mange timer, men vannet gikk ikke. Hun lå for høyt oppe. Jeg hadde det kjempeforferdelig, forteller hun.

Ble dramatisk

Over 24 timer etter at riene startet, ble hastekeisersnitt vurdert. Til slutt tok legene avgjørelsen om å ta vannet.

– Det kom en eldre lege med en krok og sa «nå må vi ta dette vannet». Det var enten det eller keisersnitt, for hun måtte ut. Det begynte å bli ganske dramatisk, forteller hun.

Videre forteller Wølner at barnets puls var ustabil, noe som gjorde at det begynte å haste.

– Jeg var helt nedbrutt, hadde ingen energi og følte at jeg hadde presset i evigheter. Da jeg skjønte at det gikk utover pulsen hennes og ble fortalt at «nå må du få henne ut», fikk jeg mer energi.

Dro datteren ut selv

Selv om fødselen tok en dramatisk vending, endte det hele i at Wølner selv dro ut datteren fra magen.

– Da jeg så hodet, begynte jeg å dra henne ut selv. Jeg vet ikke hvor det kom fra engang, det var jo aldri planen min at jeg skulle dra henne ut, sier hun lattermildt.

Videre røper den nybakte mammaen at hun ikke sov på flere netter etter fødselen.

– Man får jo så mye adrenalin etter man har født, så jeg sov ikke på tre døgn.

– Livets beste gave

Wølner og forloveden Kristian Spetalen (27) ble foreldre i desember 2022.

Gladnyheten delte influenseren selv på sin Instagram.

– Livets beste gave. 4015 gram med kjærlighet. Verdens fineste jente kom til verden 25.12 og er prikk lik pappaen sin. Vi sprekker av stolthet, skrev hun under innlegget.

28-åringen ble kjent da hun deltok på Farmen i 2020, hvor hun kom seg hele veien til finaleuken.

Til vanlig jobber hun som flyvertinne i SAS, og hun har over 50.000 følgere på sin Instagram-profil. Der poster hun jevnlig bilder sammen med sin kommende ektemann.