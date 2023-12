Avslører babynyhet: – Vi har et travelt år foran

Søndag kveld kom den britiske boyband-stjerna Ben Adams med en gladnyhet på sosiale medier:

Han skal bli far for andre gang, sammen med sin norske modellkjæreste Sara Skjoldnes.

«Vi bestemte oss for at vi har hatt for mye søvn i år...Og Skylar ser ut til å være glad for å ønske en «dinosaur» velkommen i familien», skriver Adams i teksten til disse bildene:

I Instagraminnlegget har han postet en bildekarusell bestående av tre bilder, et bilde av seg selv hvor han holder opp ultralydbilder, et bilde av hans gravide kjæreste og et bilde av en tilsynelatende glad Skylar, som gleder seg til å bli storesøster.



Paret, som har vært sammen siden 2009 har fra før datteren Skylar, som ble født i september 2021.

Gladmeldingen melder dem begge på Instagram.

«Vi har et travelt år foran oss ser det ut til. Skylar er imidlertid glade for å ønske en dinosaur velkommen inn i familien vår tilsynelatende» skriver Skjoldnes i sitt Instagraminnlegg.