Avslører absurd lønn for gjennombruddsrolle

Danske Mads Mikkelsen (58) har bemerket seg verden over som en prisbelønnet skuespiller.

Det var i 1996 Mikkelsen gjorde sitt gjennombrudd i den danske kultfilmen «Pusher». Den gang ble han betalt langt mindre enn det han gjør i dag.

I et intervju med The New Yorker avslører nemlig 58-åringen at han som ung skuespillerstudent ikke ble lønnet med en pengesum for rollen – men noe helt annet.

– Vel, «Pusher» var åpenbart noe spesielt. Jeg fikk en sykkel for å lage den filmen, en billig sykkel. Det var lønnen, sier Mikkelsen mens han ler.



– Og jeg forhandlet faktisk veldig hardt med produsenten om jeg kunne få et barnesete på baksiden av det. Han sa nei, fortsetter skuespilleren.

Filmen er en del av «Pusher»-trilogien, og lønnen til 58-åringen har gått betraktelig opp siden den gang.

Han har tjent enorme summer i blant annet reklamebransjen.

I fjor kunne Danske Se og Hør avsløre at Mikkelsen hadde tjent 112 millioner kroner utelukkende på reklamer. Det siden 2007.

I løpet av sin karriere har han spilt i en rekke filmer og serier. Blant annet i storproduksjoner som James Bond-filmen «Casino Royale» og TV-serien «Hannibal».