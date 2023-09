Aurora Gude fikk bilen oppskrapet: – Hvem gjør noe sånt?

«Bloggerne»-aktuelle Aurora Gude (31) delte denne uken en story på Instagram hvor hun fortalte at hun hadde fått bilen oppskrapet av noen ukjente.

Til God kveld Norge forteller TV-profilen at hun oppdaget skaden da hun kom hjem fra reise.

– Bilen sto parkert i en uke i garasjen i borettslaget der jeg bor. Noen har skrapet opp et stort merke på bilen, og åpenbart med hensikt – man ser tydelig at dette ikke er et uhell.



Oppskrapingen er gjort oven teksten «søta», som også er skrevet av noen Gude ikke vet hvem er.

– Det sårer

Gude forteller at hun ble lei seg da hun oppdaget skadene som var påført bilen hennes.

– Da jeg så det ble jeg veldig satt ut, men hadde jobb og ting å rekke, så jeg måtte utsette det til senere. Da jeg fikk tid til å ta det inn, ble jeg veldig lei meg. Hvem gjør noe sånt mot andre?



«Bloggerne»-profilen undrer seg over hvorfor noen har gått så langt som dette for å ødelegge for henne.

– Det sårer veldig at noen tenker så kraftig vondt om meg at de velger å gjøre dette. Det er virkelig ufortjent, sier hun.

Fikk parkeringsplassen fylt opp med søppel

Det er ikke første gang 31-åringen opplever at noen vil henne vondt.

– Tidligere har jeg opplevd at parkeringsplassen min har blitt fylt opp med sigarettsneiper og søppel. Jeg lurer på om det kan være samme person. Det er ergerlig at parkeringen ikke har videoovervåking.

Gude forteller at hun nå har anmeldt skadene på bilen.

– Jeg har allerede anmeldt forholdet. Jeg tror det er påkrevd i forhold til forsikring. Nå må jeg få snakket med forsikringsselskapet om veien videre.



Bloggerne-profilen har opplevd god støtte fra følgerne sine.

– Følgerne synes åpenbart at dette er utrolig slemt gjort.



– Bildene kan bli viktige

Elin Spjelkavik, leder for skadeoppgjør i Storebrand Forsikring, forteller at mange av uhellene som fører til skade på bil, skjer på parkeringsplasser eller i parkeringsgarasjer.

– Det er fort gjort å miste oversikten når du rygger. Hærverk kan dessverre også skje.



Spjelkavik mener Gude har gjort rett i å dokumentere skadene.

– Det er supert om hun får tatt bilde av skadestedet og skadene på bilen. Disse bildene kan bli viktige i en forsikringssak.



Ikke lett å forebygge

Lederen forklarer at det ikke er lett å forebygge skader som kommer av hærverk.

– Det er selvsagt en fordel å parkere i privat garasje og sørge for at den er låst om mulig. Det er også viktig å låse bilen, og ikke la verdisaker og bagasje ligge synlig.



Videre sier Spjelkavik at det er en fordel med kameraovervåking, slik at du kan finne ut hvem som har påført skadene.

– Finner du ut det og skaden viser seg å være et uhell, vil dette være den personens ansvar og du slipper både kjedelig egenandel og bonustap. Viser det seg at skaden er påført med vilje, bør du også vurdere politianmeldelse.



Til slutt råder hun Gude til å ta en prat med borettslaget for å diskutere muligheten for å montere et overvåkingskamera.