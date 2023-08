Atle Antonsen tilbake på skjermen: – Det er ikke et valg

Det var i november i fjor at det stormet rundt komiker og skuespiller Atle Antonsen, etter at samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali politianmeldte ham for den mye omtalte hendelsen på Bar Boca.

Antonsen skal ha møtt Jirde Ali på baren og sagt at «du er for mørkhudet til å være her».

Anmeldelsen mot Antonsen ble i etterkant henlagt.

I to måneder var det stille fra Antonsen, før han gjorde comeback i radioprogrammet «Misjonen», sammen med Johan Golden i januar i år.

Nå er programlederen snart å se på TV-skjermen igjen også, som programleder for «Kongen befaler», etter et års pause.

Når God kveld Norge møter Antonsen på Discoverys høstlansering onsdag, er han ordknapp om TV-comebacket.

– Hvordan var det å ta valget om å komme tilbake til «Kongen befaler»?

– Det er veldig hyggelig å være tilbake i «Kongen Befaler». Det er noe av det morsomste jeg gjør. Så det er ikke et valg. Har du muligheten til å være konge i «Kongen befaler» så sier du ja, forteller han til God kveld Norge.

På spørsmål om hvilke reaksjoner han har fått etter at det ble kjent at han skulle gjøre comeback, svarer han at han nå er på jobb for å promotere «Kongen befaler».

– Det andre er så privat. Jeg sjekker ikke så nøye, jeg har sluttet å google meg selv.

I mars kom det frem at Antonsen hadde søkt om pengestøtte til en en film ved navn «Blackface».

– Denne Blackface filmen fikk du avslag på fra NFI, har du klaget på- eller har tenkt til å gå videre med prosjektet?



– Det er også noe som ikke har noe med Kongen Befaler å gjøre. Det kan vi heller komme tilbake en annen gang.