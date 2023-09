Atle Antonsen tilbake i «Kongen Befaler»: – Som om ingenting har hendt

Ny sesong av «Kongen Befaler» står for tur og Atle Antonsen (54) returnerer til tronen som konge i det populære humorprogrammet.

– Det er som om ingenting har hendt det. Jeg tror ikke du kommer til å tenke at jeg er en annen fyr. Jeg tror du (Olli Wermskog, jour. anm.) prøvde å røre litt på det med en annen konge, men nå er vi tilbake på plass, sier han.

God kveld Norge møter Antonsen og hans makker i programmet, Olli Wermskog (38), på Drammen Teater. Sistnevnte er glad for å ha komikeren tilbake i kongestolen.

– Gjenforeningen har vært fin den. Det er ikke noe forskjell, sier Wermskog.



– Kanskje de to beste



I år er det en helt ny gjeng deltakere som inntar scenen i Drammen. Gjengen består av Marte Stokstad, Christian Skolmen, Tete Lidbom, Stian Blipp og Tuva Billing.

Antonsen og Wermskog er imponert over den nye gruppa.

– Jeg har en følelse av at dette kanskje er de to beste startprogrammene vi har hatt, sier Antonsen etter å ha spilt inn de to første episodene.



Wermskog er enig i det Antonsen sier.

– Det har vært veldig gøy så langt. Det føles som vi allerede er på program sju-åtte, når man da vanligvis har fått kommet ordentlig i gang.

NY GRUPPE: Den nye gruppen består av Christian Skolmen, Stian Blipp, Tete Lidbom, Marte Stokstad og Tuva Billing. Foto: Discovery

Spenning til siste slutt

Til tross for at makkerparet kjenner til flere av deltakerne fra før, får de se helt nye sider av dem i programmet.

– Når man caster til programmet tenker man ofte «den personen der kan bli skikkelig klovn, den personen blir kanskje den beste». Det har ikke stemt i det hele tatt. De kan vinne på en oppgave og gå rett i kjelleren på neste.



Videre sier komikeren at han tror spenningen vil dra seg ut til siste slutt.

– Det eneste som går igjen som vi kanskje hadde forutsett er at Christian beveger seg i samme tempo uansett hva han gjør. Han snakker i samme tempo og det er sjelden det er noe armer og bein du ikke kan forutse, sier Wermskog.

– Ja, han er en kontrast til Marte Stokstad, det er han. Marte er jo født med overtenning. Men vi flirer godt av Christian, det gjør vi, legger Antonsen til.

– Tøffere enn jeg har lyst til

Til tross for at det som regel bare er latter og glede, er det av og til vanskelig for Antonsen å være konge, innrømmer han.

– Jeg må av og til være litt tøffere enn jeg har lyst til. Jeg synes det vanskeligste under oppgavene er hvis du merker at løsningene de kommer med, betyr litt for dem. Da kan det være litt hardt å gi noen ett poeng, sier han.



I hvert program får deltakerne servert ulike oppgaver som skal løses på mest mulig kreativt og effektivt vis.

– De verste oppgavene er jo alltid de som er flauest, gjerne kreative oppgaver. Kanskje at man skal spille dukketeater, eller være litt sånn flinkis, det blir ofte veldig kleint, forteller programlederen.

– Kunne ikke si nei



For Christian Skolmen (52) var det ikke et spørsmål rundt om hvorvidt han skulle takke ja til å delta i programmet eller ikke.

– Jeg kunne ikke si nei. Jeg har unger hjemme som er så lei av at jeg er han pappaen som sier nei til ting de synes er fett, men sier ja til sånne smale, rare ting, sier han til God kveld Norge.



KLARE: Marte Stokstad og Christian Skolmen deltar i den nye sesongen av «Kongen Befaler». Foto: God kveld Norge

Videre forteller skuespilleren at han innerst inne har håpet på å bli spurt.

– Jeg har sett absolutt alt. Det er derfor jeg er med også, fordi jeg synes det er så gøy å se på selv. Jeg synes det er et morsomt konsept og liker at ting er uforutsigbart som det er her.

Kollega Marte Stokstad (45) er også glad for å være en del av den nye gjengen. Det er tydelig at konkurranseinnstinktet til programlederen er på plass.

– Siden barna er så opptatt av Kongen Befaler så har jeg så veldig lyst til å få den bysten i gull. Så det er en premie som henger ganske høyt.