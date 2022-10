Astrid S avslører sykdom

Astrid Smeplass (25) delte i dag beskjeden om at hun har fått påvist kyssesyken.

«Når du våkner opp med kyssesyke» står det skrevet i innlegget artisten postet på Instagram, onsdag ettermiddag.

I kommentarfeltet understreker musikeren at bildene ikke ble tatt i dag, men for en stund siden. Videre takker hun for støtten.

Smeplass skal i kveld opptre på UKA i Ås.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Smeplass, uten å lykkes.