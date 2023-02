Ashton Kutcher om forholdet: – Ydmykende og pinlig

I et ferskt intervju med Esquire åpner stjernen seg forholdet med ekskona Demi Moore.

Kutcher og Moore ble først koblet opp med hverandre i 2003, og giftet seg senere i 2005.

Etter seks år som mann og kone tok forholdet slutt i november 2011.

– Mye å takle

I intervjuet reflekterer Kutcher over sitt seks år lange ekteskap med Moore, og om det å bli stefar i midten av 20-årene til de tre barna hennes.

– Jeg var 26 år og hadde ansvar for en åtteåring, en tiåring og en tolvåring, sier han om rollen som stefar til Moores tre døtre, Rumer (34), Scout (31) og Tallulah (28), som hun har med eksmannen Bruce Willis (67).

Videre forteller skuespilleren at han fortsatt har kontakt med døtrene til ekskona.

– De var fantastiske da, og de er fantastiske nå. Men alt sammen var definitivt mye å takle, deler han.

EKSPAR: Ashton Kutcher sammen med ekskona Demi Moore. Foto: Mehdi Taamallah

– Mislyktes i ekteskapet

Kutcher deler åpenhjertelig om det å gå gjennom skilsmissen med ekskona.

– Ingenting får deg til å føle deg mer mislykket enn en skilsmisse. Det føles som en stor fiasko. Du mislyktes i ekteskapet, deler han.

Videre forteller skuespilleren at han har forsøkt å akseptere hva han gjorde galt i ekteskapet, og gå videre med livet sitt.

Kutcher ble nemlig beskyldt for å ha en affære med stuntutøveren Sara Leal.

I intervjuet bekrefter Kutcher at han var utro mot Moore, og at det skapte strid i ryktet han hadde opparbeidet seg i bransjen.

Han sammenligner opplevelsen med en hendelse fra tenårene, der han brøyt seg inn på sin egen videregående skole. Dette bidro til at Kutcher ble arrestert og siktet for innbrudd. Skuespilleren forteller at han følte at alle i byen snakket om han på den tiden.

– Å føle det igjen når jeg var 32 år, uff. Det er ydmykende og pinlig.

Videre forteller Kutcher at han ikke ser tilbake på separasjonen med gode minner, men at det var viktig for han å bli konfrontert med de feilene han gjorde.

– Du eier den dritten du gjorde feil, og du går videre, sier han.

Trakk seg unna rampelyset

Etter den turbulente perioden etter skilsmissen, bestemte Kutcher seg for å trekke seg tilbake fra rampelyset.

I 2013 giftet Kutcher seg med skuespilleren Mila Kunis (39).

Paret møttes under innspilling av TV-serien «That 70s Show», som gikk fra 1998 til 2006.

I dag har paret to barn sammen, Wyatt (8) og Dimitri (6).

EKTEPAR: Mila Kunis og Ashton Kutcher giftet seg i 2013, og har to barn sammen. Foto: Jordan Strauss / AP Photo

I intervjuet innrømmer Kutcher at han var «jævlig forbanna» da Moore publiserte selvbiografien «Inside Out» i 2019.

– Jeg hadde endelig kommet meg til et sted hvor pressen hadde gitt opp å kontakte meg og Mila, forklarer skuespilleren og fortsetter:

– Den neste dagen er det paparazzi på skolen til barna mine.

Kutcher presiserer at han ikke har noen negative føleleser mot Moore, men at oppmerksomheten fra biografien brakte uønsket medieoppmerksomhet tilbake i livet hans.