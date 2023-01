Ashley Tisdale røper hudsykdom

HÅRTAP: Ashley Tisdale avslører i nytt Instagram-innlegg at hun sliter med hårtap. Foto: Monica Schipper

Ashley Tisdale fikk sitt store gjennombrudd som karakteren «Sharpay Evans» i Disney Channels «High School Musical» fra 2006.

De senere årene har hun medvirket i en rekke TV-serier og filmer, og hun var nylig aktuell som meddommer i serien «The masked dancer».

Onsdag kveld delte stjernen en åpenhjertig video hvor hun forteller om plagene hun har opplevd med hudsykdommen Alopecia.

Videoen delte hun med sine 15,4 millioner følgere.

Hva er Alopecia? Ifølge Helsenorge er Alopecia, Flekkvis hårtap. Det er en hudsykdom som forårsaker lokalt håravfall. Sykdommen ødelegger ikke hårsekkene, og håret vokser ofte ut igjen,

– Ikke noe å skamme seg over

I innlegget åpner Tisdale opp om hvordan sykdommen har påvirket henne, og at ingen er alene om hårtap.

– Alopecia og hårtap er ganske vanlig, men mange mennesker føler seg flaue over å snakke om disse problemene. Enhver form for hårtap kan påvirke selvtilliten din, spesielt hvis du føler at du er den eneste som går gjennom det, sier Tisdale.

– Det er derfor jeg vil snakke åpent om det - fordi det ikke er noe å skamme seg over.

Videre i videoen forteller hun om de forskjellige grunnene til at flere kan oppleve hudsykdommen.

– Noen ganger er det knyttet til hormoner, andre ganger til arv. For meg er det knyttet til stressbelastning, sier skuespilleren.

37-åringen har slitt med hudsykdommen i over ti år, og forteller at det startet tidlig i 20-årene.

– Tidlig i 20-årene mine la jeg merke til en flekk uten hår rett ved hårfestet. Jeg skjønte ikke hva det var og spurte frisøren min, som sa det var Alopecia, forteller Tisdale.

Hun gikk så til en dermatolog, som diagnostiserte henne med hudsykdommen.

HIGH SCHOOL MUSICAL: Tisdale sammen med kollegaene fra filmsukssen. Foto: Douglas C. Pizac

Endret dietten

I videoen forteller Tisdale at hun måtte endre på dietten for å senke stressnivået.

– Å spise sunn mat med fokus på tarmhelse hjelper meg. Jeg elsket måten jeg følte meg på.

– Hårtap er en av kroppens måter å signalisere stressoverbelastning – og et tegn på å prioritere selvhjelp, forklarer hun i videoen.