Ashley Tisdale deler gladnyhet

«High School Musical»-stjernen, Ashley Tisdale (38) venter sitt andre barn med ektemannen, Christopher French (42).

Gladnyheten deler hun selv på Instagram.

– Vi gleder oss til å møte deg, skriver hun under bildet av seg selv og magen.



Tisdale og French giftet seg i 2014 og fikk datteren Jupiter (3) i mars 2021.

Tisdale er best kjent for sine roller i Disney Channel-universet. Hun spilte blant annet karakteren Maddie Fitzpatrick i serien «Zack og Codys søte hotelliv» og Sharpay Evans i «High School Musical»-filmene.

French er musikkomponist og har komponert musikk for flere TV-serier og filmer. Han er best kjent for sine musikalske verk i musikalen «Unlovable» og HBO-serien «On Tour with Asperger's Are Us».