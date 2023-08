Ashley Olsen har blitt mamma

Den amerikanske skuespilleren og designeren Ashley Olsen (37), og ektemannen Louis Eisner (35) skal ha fått en sønn.

Det melder TMZ.

Kilder nær nettstedet forteller at fødselen skal ha funnet sted i New York for noen måneder tilbake, og at den lille gutten har fått navnet Otto.



De nybakte foreldrene har ikke kommentert fødselen ytterligere, men ifølge TMZ skal en kilde ha uttalt at paret er i ekstase over det nye tilskuddet i familien.

Ashley Olsen og tvillingsøsteren Mary-Kate Olsen er kanskje best kjent fra TV-serien «Under samme tak» fra 90-tallet, men har også spilt i kjente filmer som «Mitt første kyss», «En dag i New York» og «Tvillingtrøbbel».