Ashley Benson er forlovet

Skuespilleren Ashley Benson (33), kjent for rollen som Hanna Marin i tenåringsserien Pretty Little Liars, delte fredag at hun har blitt forlovet med oljearvingen Brandon Davis (43).



Gladnyheten delte hun på Instagrams historiefunksjon fredag.

«Jeg elsker deg». Foto: Skjermdump.

«Mitt livs kjærlighet. Min beste venn. Jeg elsker deg», skriver Davis på sin Instagram.

Benson har repostet Davis sin Instagram-historie, og delt med sine 24 millioner følgere. På bildet viser hun stolt frem diamantringen.

Det var i januar i år, hvor romanseryktene først tok fart. Det nå forlovede paret ble sett sammen under en basketballkamp.

Benson, kjent fra Pretty Little Liars, spilte i serien gjennom seks sesonger, sammen med Lucy Hale, Troian Bellisario, Sasha Pieterse og Shay Mitchell.



Benson har tidligere datet supermodellen Cara Delevingne, og rapperen G-eazy.

Davis er oljearving og barnebarn av Marvin Davis.