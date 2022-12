Artistene om bransjens utfordringer: – En dramatisk periode

Den siste tiden har norsk kulturliv slitt med dårlig billettsalg, noe flere store artister har fått kjenne på.

Allerede i oktober uttrykte artist Trine Rein en stor bekymring over en mørk tid i norsk kulturbransje. Måneden etter måtte blant andre Elisabeth «Bettan» Andreassen, Are Hembre og Herborg Kråkevik avlyse julekonserter.

Også Ole Ivars har måttet avlyse en av sine siste avskjedskonserter som skulle finne sted i Kongsvinger i januar, som følge av labert billettsalg.

– Det hefter noe ved det som ingen av oss liker

Da God kveld Norge møtte deltakerne i den nye sesongen av Hver gang vi møtes, spurte vi om de har merket en endring i norsk kulturliv.

– Vi har vært gjennom en veldig dramatisk periode. Det har nok vært vanskelig å komme seg igang igjen, sier den folkekjære sangeren, Bjørn Eidsvåg (68).

Han minnes tilbake til denne tiden i fjor, da døra ble låst for ham på vei inn i konserthus.

– Når man tenker tilbake på det nå, så er det et veldig dramatisk inngrep i vårt liv. Og det har selvfølgelig gått utover gleden ved å gå på konsert, for nå hefter det noe ved det som ingen av oss liker, mener Eidsvåg.

68-åringen skulle ønske det gikk motsatt vei - at folk gledet seg til at man endelig kunne nyte livemusikk ute blant folk igjen.

– Men det har ikke skjedd. Alle, både kulturhus, konserthus, kinoer og teatre snakker om at det er en tilbakegang. Så vi må nok vente litt til, ja.

Håper på en utvidelse i lytterskaren

Han legger til at det også er harde tider økonomisk nå, og at konsertgåing ikke nødvendigvis er det folk prioriterer om dagen.

– Men vi har vært gjennom trange tider før, hvor vi har vært engstelig for hvordan det vil gå. Da har det stort sett gått forbausende bra, men jeg er spent på utviklingen.

VENTER: Bjørn Eidsvåg forteller at han er spent på utviklingen. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Eidsvåg håper at deltakelsen i Hver gang vi møtes vil bidra til å utvide hans lytterskare.

– Det gikk jo ikke opp for meg at Emma Steinbakken ikke var født da «Mysteriet deg» kom ut. Så her er det jo minst en generasjon som har gått glipp av mine låter, det har ikke vært naturlig for dem å oppdage musikken min.

Mener endringene kan være skremmende

Eidsvåg er ikke den eneste som har merket forandringer i kulturlivet. Artist Karoline Krüger (52) forteller at det har vært rare tider for bransjen.

– Jeg tror at mange nå kjenner i sitt virke som artist, at det er et annet alvor over det vi holder på med. Det vi driver med representerer noe annet for folk nå, enn det gjorde før. Det å møtes, synge og det å være sammen, har fått et annet alvorsbyrd nå, etter de siste årenes kaotiske hendelser, forklarer hun.

Videre forteller sangeren at endringene kan virke skremmende.

SKREMMENDE: Karoline Krüger mener endringene kan virke skremmende, men at det også har kommet noe godt ut av det. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

– Det er skjørt å plutselig merke at vi har tatt ting for gitt - at vi kan drive med dette og leve av det.

På en annen side mener hun at det har kommet noe godt ut av forandringene.

– Det er noe substansielt og alvorsfylt over det vi driver med, vi må faktisk holde på, vi må faktisk insistere, vi må møtes. Det har noe eksistensielt viktig over seg, som vi ser mer nå enn før.

Tror mange har glemt kulturtilbudet

Ingebjørg Bratland (32) tror det er spesielt to ting som har påvirket norsk kulturliv den siste tiden.

– Jeg tror folk fikk litt nye vaner under pandemien, det merker jeg på meg selv også. Jeg er litt treigere på å komme meg ut. Før var folk bedre på å sjekke ut nettsidene til kulturhusene, den lokale klubben, de ulike konsertarenaene.

TO TING: Ingebjørg Bratland mener det er to ting som har skylden for endringene i bransjen - økonomi og pandemi. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

– Plutselig har man ikke gjort det på to år, fordi det ikke har vært noe å se. Så man har kanskje glemt litt at det finnes kulturtilbud der ute, som gjelder alt fra teater og kino til konserter, sier Bratland.

I tillegg til dette tror 32-åringen at det økonomiske aspektet spiller en større rolle i folks liv.

– Folk må tenke mye mer over hva de bruker pengene sine på.

Gikk glipp av flere konserter

Artist Kristian Kristensen (30) mener også at pandemien har gjort folk litt mer passive.

– Det går litt tregere å nå ut til folk, spesielt det å få de ut på festivaler og turneer. Jeg merker jo med meg selv at jeg har blitt ganske komfortabel hjemme i sofaen, og man har kommet inn i en rytme der man istedenfor å gå ut å finne på noe, finner en ny serie på Netflix.

INNRØMMELSE: Kristian Kristensen innrømmer at han selv har gått glipp av flere konserter det siste året. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Han innrømmer selv at han har gått glipp av flere konserter det siste året, fordi han ikke har fått det med seg.

– Man følger ikke like godt med på hva som skjer i byen lengre. Artister som jeg virkelig har hatt lyst til å se, har plutselig vært i byen uka før.

Til tross for at sangeren legger merke til disse endringene, har han tro på at det kun er for en periode.

– Jeg tror at vi kommer oss tilbake. Jeg tror liveformatet er en «stayer». I en verden med mer og mer teknologi, og mer og mer ting som foregår over internett, så tror jeg det er en av de formatene som blir en fin kontrast til livet hjemme i stua, sier Kristensen.

– Seigt å få den maskina til å gå

Fredrik Auke (32), bedre kjent under artistnavnene Freddy Kalas, forteller at han under festivalsommeren ikke merket noe særlig til forandringene.

Likevel mener han det er noe skremmende ved forandringene som skjer i bransjen.

ENDRINGER: Fredrik Auke mener det er noe skremmende ved endringene man ser i bransjen. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

– Når man skal lage en egen konsert, kan det være veldig vanskelig. Vi var heldige nå, vi hadde en julekonsert og det gikk kjempefint. Men det er klart det er skremmende. Det er seigt å få den maskina til å gå igjen, men vi kommer oss på beina, det gjør vi, sier han.