Artist Trine Rein «måtte selge mannens truser» for å unngå konkurs

For niende gang skal artist Trine Rein (51) i år legge ut på norske veier med juleturneen «Julegaven». Med seg på laget for andre året på rad har hun 30 år gamle Adrian Jørgensen, blant annet kjent fra programmer som «X Factor», «The Voice» og «Melodi Grand Prix».

SAMARBEIDER GODT: Trine Rein og Adrian Jørgensen forbereder seg til årets juleturné. Foto: Fredrik Arff

– Jeg fant ham gjennom «Melodi Grand Prix» for noen år siden. Jeg tenkte umiddelbart at det var en vakker stemme som jeg måtte følge med på. Så ble han med i «Stjernekamp», og da fikk jeg virkelig se hva han er god for, sier hun til «God kveld Norge.»

Tross den store aldersforskjellen er kjemien dem imellom upåklagelig, ifølge Rein.

– Han er en utrolig fin og lun fyr. Det er mye humor, og vi har rukket å bli veldig glad i hverandre. Han har veldig respekt for meg, og jeg har like stor respekt for ham, sier hun.

23.november går startskuddet for «Julegaven» i Fauske kirke i nord. Men forberedelsene til årets juleturné er ikke utelukkende preget av lykke.

– Vi er i en ekstrem situasjon

Trine Rein er tydelig bekymret over situasjonen i norsk kulturbransje, som hun sier at går på stumpene om dagen.

– Det er veldig utfordrende. Jeg har snakket med mange kolleger i bransjen som lurer å hva de skal bli nå de blir store. Det er ikke liv laga i kulturbransjen akkurat nå, sier hun.

Hun vil sette ord på noe hun tror mange er redde for å snakke om: Nemlig det at en lang periode med pandemi, en påfølgende krig i Europa, samt høye strømpriser og matvarepriser her hjemme, har gjort at norsk kulturliv sliter om dagen.

– Vi må våge å snakke om det også når det ikke går bra. Ikke bare late som at alt er i skjønneste orden. Nå er vi i en helt ekstrem situasjon. Hvis man ikke får formidlet det ut, at om dere ikke kjøper billetter til arrangementer og aktører dere liker, så kan vi med stor sikkerhet forsvinne, sier hun med et alvor i stemmen.

Hun forklarer at det er mange i bransjen som sliter med å selge billetter, og at det er mange som har måttet ta hele produksjoner av plakaten.

– Billettmønsteret har uten tvil endret seg. Folk bruker penger på en annen måte i dag, og kjøper gjerne ikke billetter før i siste liten. Det er lett å forstå at folk i disse tider sparer inn på alt som ikke er høyst nødvendig. Kulturen er gjerne det første det da går utover. Men jeg tror at det er viktigere enn noensinne å få inn glede i livet gjennom kultur. Det er viktig for helsa, sier hun.

Måtte sikre inntekt med truse-salg

Selv om Rein sier at enkelte av konsertene til årets juleturné allerede har solgt bra med billetter, så er dette en bekymring hun selv har fått kjenne på kroppen.

– Folk har lett for å tenke at i motgang så er det kulturen som tjener på det. Slik er det ikke når strømregningen bestemmer om du har råd til å spise. Da må folk velge det bort. Det er surrealistisk å oppleve dette i halen av en pandemi, sier hun.

SOLGTE MANNENS KLÆR: Under pandemien måtte Trine Rein selge Lars Monsens kleskolleksjon for å unngå å gå konkurs som artist.

I fjor måtte deler av juleturneen avlyses da landet stengte ned. I 2020 var den ikke mulig å gjennomføre i det hele tatt, av samme årsak.

Da måtte Rein ty til andre oppgaver for å sikre inntekten.

– Det var rart i 2020 da det ikke var turnè. Da reiste jeg i stedet rundt i Norge som en del av popup-bransjen. Jeg reiste rundt med en popup-butikk og «solgte trusene til mannen min». Godt de ikke var brukt, sier hun lattermildt.

Hun forteller at hun solgte Monsens klesmerke Lars Monsen Gear, og at hun er takknemlig for at hun hadde muligheten til å gjøre dette.

– Det var fint å få reise rundt og vise fram kolleksjonen hans. Og hadde jeg ikke kunnet gjøre dette, hadde jeg vært konkurs som artist. Jeg følte meg veldig heldig, sier hun.

Dystre prognoser

Rein forteller at kulturbransjen etter pandemien hadde et stort håp om å kunne starte 2022 med blanke ark. Men fakta er at det per i dag ser mørkt ut.

– Kulturhusene sier at det er så mye som 50 prosent mindre billettsalg nå sammenlignet med 2019. Og allerede da var det trangt, forteller hun.

I en artikkel publisert på NRK.no lørdag går det fram av en fersk undersøkelse utført av Norske kulturhus blant 130 kulturhus i Norge, at det denne høsten blir 40 prosent mindre aktivitet. Det betyr færre arrangementer for kulturliv. Dette igjen fører til at billettsalget kan falle med så mye som 65 prosent, sammenlignet med 2019.

Rein legger til at det kommer til et punkt der hun sover dårlig om natten. Om ikke noe skjer snart, så vil mange måtte ta ting av plakaten.

– Jeg er ikke der ennå, for det er en stund til jul og flere av konsertene har også solgt bra. Nordmenn er ganske tradisjonsbundne, og vil forhåpentligvis komme til julekonsertene også i år. Men, jeg håper at denne situasjonen normaliserer seg snart, sier hun.

Gleder seg over juleturneen

Rein understreker at hun ikke vil fremstå som sytete, men at hun mener dette er viktig å få formidlet ut. Det samme sier hun om budskapet hun formidler gjennom «Julegaven».

– Jeg gleder meg til å møte folk jeg aldri har truffet, reise til nord, og jeg gleder meg til å dele budskapet mitt.

– Kan du si noe mer om hva som er budskapet bak turneen?

– Hele «Julegaven» bygger på en veldig spesiell opplevelse jeg hadde på begynnelsen av 2000-tallet i Los Angeles. I en kirke opplevde jeg en kjærlighet som var helt eksepsjonell. Jeg tenkte at det her kunne bare være Gud. Det var en sjelsettende opplevelse, som på mange måter har definert livet mitt etterpå, sier hun.

– Det er derfor den heter «Julegaven». Det kom som en gave til meg, og den gaven tar jeg med meg og vil dele videre med publikum gjennom konsertene, legger hun til.

Hun vil også rose musikerne som hun har hatt med seg på veien gjennom en årrekke.

– Det er førjulsfamilien min. De bretter opp armene og er ekstremt hardtarbeidende. Vi spiser frokost, middag og kvelds sammen, og er blitt veldig nære, sier hun.

Jobber for veldedighet

Under turneen samarbeider hun dessuten med veldedighetsorganisasjonen MAF, en internasjonal organisasjon som ved hjelp av bushflyvninger med småfly hjelper mennesker i isolasjon og fattigdom, og som sørger for at hjelpeorganisasjoner og kirker kommer seg til og fra avsidesliggende områder.

– Jeg stopper opp midt i konserten for å fortelle om arbeidet de gjør. Samtidig som de hjelper meg med praktiske ting som billettsalg, catering og sjauing for å få turneen opp og stå, sier hun.

Hun forteller at de i år går jobber for inntekter til en luftbro som skal bidra til å fly lemlestede kvinner til Panzi-sykehuset i Kongo, der fjorårets fredsprisvinner Dr. Denis Mukwege hjelper dem tilbake til livet.

– Det kjennes konkret og matnyttig, avslutter Rein.