Arnold Schwarzenegger med ny hjerteoperasjon: – Litt mer maskin

– Sist mandag ble jeg operert for en pacemaker og ble litt mer maskin.



Det opplyser Arnold Schwarzenegger (76), spøkefullt i podkasten sin «Arnolds Pump Club», ifølge Hollywood Reporter.

Maskin-spøken er en referanse til sin rolle i actionfilmene «The Terminator», hvor han spiller en menneskelignende drapsrobot.

Schwarzenegger forteller at operasjonen gikk bra, og at han har kommet seg etter inngrepet.



– Først av alt vil jeg at dere skal vite at jeg har det bra! Jeg ble operert på mandag, og på fredag var jeg allerede på et stort miljøarrangement med vennen min og andre fitness-korsfarer Jane Fonda, sier han i podkasten.



Dette blir den fjerde hjerteoperasjonen den tidligere bodybuilderen har gjennomgått. Tidligere har han satt inn kunstige klaffer, før det nå måtte settes inn en pacemaker for å få en jevnere hjerterytme.

– Jeg kan ikke trene seriøst i treningsstudioet på en stund, men jeg vil være 100 prosent klar for «FUBAR» neste måned, sa han.

«FUBAR» er en amerikansk Netflix-serie hvor Schwarzenegger spiller i sin første hovedrolle i en manusbasert live-action TV-serie.