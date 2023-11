Arif vant P3-prisen

Fredag kveld var det duket for årets «P3 Gull» på Økernsenteret i Oslo.

Programlederduoen Arian Engebø (29) og Nate Kahungu (27) ledet musikkprisutdelingen, og showet ble åpnet med et smell.

Deretter ble prisene delt ut én etter én.

I første kategori var det publikumsprisen, Årets låt, som skulle kåres.

Det var Undergrunn som stakk av med seieren for låten «Michelin Stjerner».

ÅRETS LÅT: Undergrunn stakk av med prisen. Her avbildet under Spellemannsprisen 2022. Foto: Terje Bendiksby

Publikum og seerne fikk dessuten servert en rekke musikalske innslag mellom slagene.

Etter at Emma Steinbakken (20) hadde opptrådt på scenen, og etter et innslag med «Gauteshow», var det duket for kveldens andre kategori.

Astrid S (27) og Dagny (33) fikk æren av å dele ut prisen for årets gjennombrudd. Her var det Aden Foyer (27) som stakk av med seieren.



ÅRETS GJENNOMBRUDD: Aden Foyer. Her avbildet før prisutdelingen sammen med kjæresten, Emilie Billington. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Årets artist skulle også kåres, og det var ingen ringere enn Emma Steinbakken som stakk av med seieren.

I takketalen sa Steinbakken at dette er hennes første pris, og hun takket blant andre skuespillerkjæresten, Axel Bøyum (28).

ÅRETS ARTIST: Emma Steinbakken. Foto: Tom Øverlie / NRK

Den gjeveste prisen i kveld, P3-prisen, gikk til Arif Nassor Salum (37), kjent under artistnavnet Arif.

«Arif er en artist av de sjeldne. Da han under navnet Phil T. Rich vant Urørtfinalen med låta «Gal» for 10 år siden var han et friskt pust innen norsk hiphop. Han brydde seg lite om spillereglene og hadde null filter, var fremoverlent og kombinerte lek, alvor og innsikt både i musikken og på scenen», startet juryen begrunnelsen med.



VANT GJEVESTE PRISEN: Arif stakk av med P3-prisen. Foto: Tom Øverlie / NRK

– Shit, takk for denne prisen her. Det har vært ti år. Egentlig mye lengre enn det. Og jeg står her alene, og det er mange som skulle stått her med meg, sa Arif rett etter han mottok prisen.