Åpner seg om privatlivet: – Ensomheten vokser

For to uker siden skapte VGTV-profilen Vegard Harm (27) og Ida Fladen (38) store spekulasjoner da de postet et bilde hvor Harm foldet hendene som et hjerte over magen til Fladen.

Bildet ble postet til Harms 487.000 og Fladens 228.000 følgere på Instagram – og spekulasjonene startet umiddelbart i kommentarfeltet.

Kort tid etter kunne duoen avsløre at forklaringen bak bildet er at de skal prøve seg som foreldre i den nye VGTV-serien «Vegard og Ida: Plan Baby».

Nå forteller Harm overfor God kveld Norge hvordan tematikken rundt barn og familie får han til å føle seg.

Kjenner på ensomhet

God kveld Norge møter Harm under premierefesten av serien hvor 27-åringen kan fortelle at duoens fokus på barn sammen satte personlighetene deres opp mot hverandre:

– Ida kunne jo tatt VM i «å åpne seg». Hun har jo hjerte i hånden og er så på i følelsessituasjoner og på å si kjærlige ting, sier han og legger til:

– Mens jeg får jo angst og «ick» av alt sånt, så der klinsjer vi litt. Jeg er jo ikke en åpen person, noe jeg skjønner kan være slitsomt. Jeg holder jo alt inni meg, og så kan det plutselig komme ut i form av at jeg blir irritert eller sur, så det er jo veldig klassisk.

– Så ja, jeg snakker ikke så mye om følelser.

LETTER PÅ SLØRET: Vegard Harm snakker ut om sine tanker rundt barn, familie og kjæreste. Foto: Caroline Jensen Dahle / God kveld Norge

God kveld Norge spør derfor hvordan det har vært for 27-åringen å skulle legge følelsene på bordet og snakke om tematikken å få barn:

– Det har vært sårt. Jeg var jo redd for at det skulle bli for mye med dette prosjektet, rett og slett fordi jeg har et så sterkt ønske om barn, og jeg vet ikke hvordan det skal gå seg til, deler han.

– Jeg vet jo at det i praksis kan gå via surrogati eller adopsjon, men det er klart at dette er på ekte vanskelig for meg.

– På hvilken måte?

– Jeg er jo nå i en situasjon der vennene mine rundt meg får barn, og da får du det midt i fleisen – at vennene dine blir en liten familie for seg selv. Og den ensomheten vokser jo, forteller han og fortsetter:

– Da tenker man sånn, «ok, nå har de fått barn – da er det deres prioritet, nå er det det viktigste i deres liv», og da kjenner man på ensomheten og tenker at man selv også trenger den meningen i livet.

– Bitter og urettferdig

Selv om Harm kun er 27 år og fremdeles har god tid på seg, ei heller en biologisk klokke som tikker, så forteller han at det med barn stresser han:

– Jeg kan jo ikke bare bli sammen med «Cecilie» i morra og så får vi barn om to år. Jeg kjenner jo ikke til prosessen med hvordan det er når to menn skal få barn sammen, og hvordan det fungerer.

– Så det er en usikkerhet i det hele. Plutselig tar det mange år, ikke sant, jeg vet jo ikke, forteller han ærlig.



– Påvirker dette deg?

– Jeg kan fort bli bitter og synes det er urettferdig og tenke «kunne ikke bare jeg vært sånn og sånn, da hadde det vært enklere å få barn».



Sterkt ønske om sine egne

God kveld Norge spør Harm om det er adopsjon eller surrogati som står hans ønske nærmest.

– Jeg har jo tenkt mye på dette, og jeg er i en posisjon der det ikke er gitt at jeg kan få et biologisk barn.

Videre forteller 27-åringen at han er vokst opp med å få inn med teskje at man hører «han ligner sånn på deg», eller «han har øynene til fetteren din».

Selv forklarer Harm at han har et ønske om å se seg selv i sitt eget barn.

– Men igjen, så må man jo bare akseptere at ting kan bli annerledes, men det er jo mitt største ønske – å få mitt biologiske barn som jeg kan si at dette er mitt og dette har jeg laget selv.



– Men om man adopterer, får fosterbarn og lignende, så er det helt fantastisk, og det kan hende jeg også gjør det, så vi får se. En ting av gangen.



Hvordan går singellivet?

Med all denne baby-snakken, er God kveld Norge derfor nysgjerrige på datinglivet til 27-åringen.

– Nei asså, det er jo så gøy at jeg stresser med barn og sånn, for som Morten Hegseth sier: «Hva faen, kanskje du skal konsentrere deg om å få den første kjæresten i ditt liv først», forteller Harm spøkefullt og fortsetter:

– Men jeg er sånn at jeg skal trille den ungen ni mil jeg før jeg i det hele tatt ser på et mannfolk. Så jeg må ut og få det på.

Hvorfor den rette ikke har dukket opp ennå, tror Harm det kan være flere grunner til.



– Topper jo all frihet

– Jeg bor i Stokke, og der har jeg veldig lite forutsetninger for å finne meg en kjæreste. 90 prosent av tiden min så er jeg i Stokke eller på jobb, eller så er jeg med mine heterofile venner som har barn eller venter barn.



27-åringen legger ikke skjul på at drømmen hans er at det bare skal dukke opp en på fest.

Likevel forteller Harm at han liker å være singel, for da kan han gjøre akkurat som han vil.

– Men jeg vil jo ha en liten familie, og det topper jo all frihet.



Dersom Harm og Fladen skulle fått et barn sammen, og førstnevnte så traff en mann, tror han hadde gått bra.



– Men nå skal jeg ikke si for sikkert – men sånne løsninger finner man jo litt her og der, at venner får barn sammen.

– Så det er jo klart best å få mann først! Det er jo plan A, og dette er plan B, avslutter han.