Åpner seg om allment fenomen: – Faen, jeg er over halvveis

Trond Fausa Aurvåg er nå aktuell ny i humorserie «MILF of Norway». I serien er det spesielt ett tema han trekker parallell til.

Skuespilleren fra Fetsund er nå aktuell i den nye humorserien «MILF of Norway», som tar for seg midtlivskriser, nakenbilder og selvrealisering.

«Neste sommer»-skuespilleren Trond Fausa Aurvåg (50) møtte opp på Discoverys vårlansering på Sentralen, hvor humorserien ble lansert onsdag kveld.

Til God kveld Norge røper han detaljer rundt den nye humorserien:

– Den skiller seg ut fra «Neste sommer»-universet, fordi den er mer realistisk og skildrer livet, forholdsproblemer og hverdagsproblemer.



– I serien mister jo kona mi jobben, uten å si det til meg og begynner å legge ut nakenbilder for å tjene penger, og så driver jo jeg og flørter med en 25 år gammel dame på jobben, så jo da, sier han og ler.

Fått tilsendt nakenbilder

«MILF of Norway» er et erotisk humordrama, som tar for seg blant annet nakenbilder.

God kveld Norge spør derfor om Aurvåg selv har mottatt noe saftig i innboksen:

– Det hender jo at jeg får det, sier han og ler.

– Det var en periode at jeg fikk mye på messenger. Link til pornosider. Det bare kom og kom og kom, plutselig var du fanget i en sånn spam-greie, forteller han.

– Hva er det drøyeste du har fått i innboksen?



– Det kan jeg ikke si, sier han og ler, men legger til at det var et helt vanlig nakenbilde.

– Midtlivskrise



I humorserien er midtlivskrise et sentralt tema, noe God kveld Norge derfor spør Aurvåg om hvordan han selv har kjent på:

– Det ikke var noe problem å bli 40 år, men da jeg ble 50, så merket jeg at faen, nå er jeg over halvveis lissom. Så det kjente jeg litt på.

– Men ikke sånn at jeg vil finne meg en ny jobb og begynne med strikkhopp og sånn, legger han til.

– Mer ekte

Tross humorsjangeren, kan Aurvåg avsløre at serien vil by på autentisitet.

– Det er jo så mange serier som finnes der ute, så denne skiller seg ut med at den er mer realistisk og ekte - en ekte versjon av livet, sier han til God kveld Norge.



Ansvarlig redaktør i TVNorge og programdirektør i Warner Bros. Discovery Norge, Magnus Vatn, sier i en pressemelding at det er nettopp dette ambisjonen er:

– MILF of Norway er en serie med flere lag, som både utfordrer og underholder på en gang, og som blir brakt til live av fantastiske Mariann Hole og Trond Fausa Aurvåg med et steinbra ensemble av skuespillere i ryggen, sier han.