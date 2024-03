Åpner seg: – La oss fortsette å være jævla høylytte om det

I den svenske suksessen «Young Royals», som for øyeblikket innehar fjerdeplassen på den norske Netflix-topplisten, møter vi den festglade unge prinsen Wilhelm, spilt av Edvin Ryding (21) som blir sendt på en internatskole for de rikeste av de rike.

Der blir han kjent med Simon, spilt av Omar Rudberg (25).

Når guttene møtes, slår det imidlertid gnister mellom de to. Gnisten som satte hele Sverige i brann, skapte spekulasjoner rundt relasjonen til duoen, bak kamera.

Rudberg, som spiller gutten prinsen forelsker seg i, deler nå et åpenhjertig innlegg på Instagram med sine 2,2 millioner følgere.



Var redd

«Da jeg var liten visste jeg at noe var annerledes med meg. Jeg hadde følelser jeg alltid prøvde å skyve bort fra jeg var veldig ung», innleder han Instagram-innlegget med.



Videre skriver skuespilleren at han hadde følelser for en gutt, noe han alltid ignorerte fordi han var redd.

– Jeg følte at jeg var den eneste i hele verden som følte det slik. Jeg druknet meg selv i fornektelse, og sa til meg selv at det vil gå over og at jeg en dag vil være som alle andre, fortsetter Rudberg.

I innlegget hyller han crewet og rollebesetningen i den populære serien.

25-åringen legger nemlig ikke skjul på at han er svært takknemlig for å ha vært en del av reisen til «Young Royals»:

– Det vi har vært gjennom de siste par årene er sjeldent. Å bli kjent med og jobbe med denne utrolige rollebesetningen og crewet, samt fortelle denne vakre historien som lille Omar bare ville drømme om, er en velsignelse, og jeg vil huske denne tiden av livet mitt for alltid.

Han oppfordrer også til å kjempe for rettighetene når det kommer til kjærlighet.

«Og la oss fortsette å være jævla høylytte om det», avslutter Rudberg.



Massiv støtte

Reaksjonene etter det åpenhjertige innlegget har ikke latt vente på seg.



Blant dem som har vist sin støtte til Rudberg er Troye Sivan (28), Frankie James Grande (41), og hovedrolleinnehaver i serien, Edvin Ryding.

«Elsker deg, takk for alt hittil», skriver sistnevnte.

Rudberg er, i tillegg til å være skuespiller, kjent som artist. Han startet sin karriere i det svenske bandet FO&O, hvor blant andre Felix Sandman (25) også medvirket.