Åpner opp om tiden på rehab: – Brutalt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sophie Elise delte nylig at hun har slitt med avhengighet og pillemisbruk. I kveld gjester hun Lindmo, hvor hun forteller om tiden på rehab.

– Jeg var redd for å miste alt hvis jeg la meg inn, men sannheten er jo heller at jeg mister alt hvis jeg lar være.

Det sier Sophie Elise Isachsen under fredagens besøk hos Lindmo på NRK.

I sommer la hun seg selv inn på rehabilitering for rusbehandling i Gjerdrum. I kveldens program åpner hun opp om hvordan tiden på rehab har vært.

– Det var ganske brutalt. Det var å få virkeligheten slengt i fleisen.

– Hørte folk gråte og hyle

27-åringen forteller at hun lå vegg i vegg med pasienter på hard avrusning.

– Jeg hadde masse abstinenser, som man ser på film: at du spyr, kaldsvetter og rister, og alle vegg i vegg hadde det samme. Jeg hørte folk gråte og hyle. Jeg hørte mange paniske telefonsamtaler og det var kloremerker på veggen på rommet mitt.

Det var da det slo influenseren, at hun faktisk var innlagt.

– Da var jeg bare sånn: «Shit, tenk at jeg er her.» Det føltes helt jævlig. Utenfor vinduet var det sommer- og jeg tenkte på alt jeg gikk glipp av.

– Ventet på det riktige øyeblikket

Isachsen forklarer at hun lenge ventet på det rette øyeblikket for å søke hjelp, uten at det dukket opp. Til slutt tok hun avgjørelsen.

– Det finnes jo ingen riktige øyeblikk. Når skulle det ha vært da? Jeg har ventet på det riktige øyeblikket i ett år. Det kommer jo aldri. Da var jeg sånn at «Ok, jeg må bare gjøre det nå. Så får det bare stå til.»

Videre forteller hun at hun satt på jobb og planla for årene fremover. Da innså hun at hun ikke ville kunne prestere, dersom hun fortsatte som hun gjorde.

– Hvis jeg fortsetter sånn som jeg gjør nå, så kommer jeg ikke til å kunne prestere. Jeg må jo bare ta mer og mer. Hvor er jeg da når jeg er 30, 40 eller 50? Jeg er jo ikke der jeg vil være. Jeg kommer jo til å være i en sky av pilleavhengighet.

På sin Instagram har hun delt et innlegg med bilder fra ukene på rehabilitering.