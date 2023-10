Åpner opp om tabu: – Føler meg mindre ensom

DELER ERFARING: Yasmine San Miguel Moussaoui åpner opp om et betent tema. Foto: Privat

Kvinneforkjemper og TV-profil Yasmine San Miguel Moussaoui (25) ble først et kjent ansikt da hun vant «Paradise Hotel» i 2020.

Men siden da har ikke alt vært rosenrødt for 25-åringen.

Nylig delte Moussaoui et innlegg på Instagram som vekket oppsikt og følelser i kommentarfeltet.

Nå åpner 25-åringen opp om et sårt tema.



Les hva som skjer når God kveld Norge tar kontakt med Ullevål sykehus, lenger ned i saken.

– Livet stoppet opp

Ærlig og brutalt forteller Moussaoui om det hun fant ut en uke etter Oslo Runway tidligere i høst, og valget hun deretter måtte stå i.

– Jeg var to uker forsinket med menstruasjonen og ville forsikre meg om at jeg ikke var gravid.

– Helt ærlig, så trodde jeg at forsinkelsen skyldtes angrepillen jeg hadde tatt, da den kan forsinke menstruasjonen, forteller hun til God kveld Norge.

Det var da hun tok graviditetstesten, at hun ble oppmerksom på at angrepillen ikke hadde hatt noen effekt.

GRAVID: Etter to tester, var Moussaoui helt sikker på at hun var gravid. Foto: Privat

Likevel kom det største sjokket etter at 25-åringen tok en telefon til Ullevål gynekologiske poliklinikk for å avtale time til abort.

– Jeg trodde nesten ikke det jeg hørte, sier hun.



– Var ikke klar over dette

– Da fikk jeg til svar at jeg ble nødt til å vente i flere uker, fra jeg fant ut at jeg var gravid, til jeg kunne gjennomføre aborten, da inngrepet ikke kan gjennomføres før det har gått seks uker, forteller hun sjokkert.



TUNGT: Yasmine San Miguel Moussaoui dokumenterte hele den tunge tiden. Foto: Privat

– Og at de i telefonen sa «dette er vanlig prosedyre i Norge». Jeg var virkelig ikke klar over det og tror kanskje det gjelder flere, forteller hun.



– Ønsket ikke dette

Fra da 25-åringen fant ut hun var gravid, til selve aborten kunne gjennomføres, føltes dagene uendelige.

– Dag for dag følte jeg meg bare verre og verre, både fysisk og psykisk. Kroppen gikk gjennom endringer, uten at jeg selv ønsket det.

USIKKER PÅ KONSEKVENSENE: 25-åringen forteller at hun er usikker på hvilke langvarige konsekvenser aborten vil ha. Foto: Privat

– Jeg har jo aldri gjennomført en abort tidligere, så dette var virkelig en alvorlig situasjon for meg, som jeg ikke tok lett på.

– Det var som om jeg opplevde den største sorgen i hjertet mitt. Abort er virkelig en tøff beslutning.

– Denne avgjørelsen er noe jeg vil bære med meg resten av mitt liv.



FORBEREDELSER: Forberedelsene hun fikk i forkant av aborten. Foto: Privat

– Fortsatt påvirket av hormoner

Under graviditeten, og etter selve aborten, kjente Yasmine på en enorm bølge av ukontrollerte følelser.

– Jeg opplevde skyld, sorg, skam, sinne, og angst.

– Det var en utfordrende situasjon og en personlig beslutning som på mange måter påvirkes av både sosiale og kulturelle forventninger.

DAGEN ETTER: Her er hun avbildet i speilet, med bind i trusen dagen etter aborten. Foto: Privat

– Selv om jeg vet at dette var det rette for meg, så kjenner jeg også på en dyp sorg og en følelse av tap over det som kunne ha vært.

– Jeg er fremdeles forvirret og fortsatt påvirket av hormoner.

– Hva ønsker du å få fram?



– At det er viktig å være klar over at abort kan ha alvorlige følelsesmessige og psykiske konsekvenser.

– Jeg anbefaler andre å søke støtte og hjelp fra en profesjonell hvis man sliter etter en abort.



RETTEN TIL ABORT: – Kvinner i Norge er heldige, sammenlignet med en del andre land, da vi har retten til å bestemme over egen kropp, sier Moussaoui. Foto: Privat

– Bærer tabu og stigma

For Moussaoui, ble det å dele sin historie en måte å takle sorgen som kom i etterkant, og i skrivende stund har Instagraminnlegget over 200 kommentarer, der flere hyller 25-åringens åpenhet.

– Det har vært hjertevarmende å få til sendt andres erfaringer om abort. Det får meg til å føle meg mindre ensom.

– For meg personlig er dette et tema som fortsatt bærer med seg tabu og stigma.

– Derfor kjente jeg på et sterkt ønske om å dele min egen historie, da andres historier har hjulpet meg i min egen prosess.

– For meg er det viktig å gjøre abort mindre tabu, sier hun.

JENTEPRISEN 2023: Moussaoui sier at hun syns det er viktig å dele både de gode og utfordrende sidene ved abort. Foto: Privat

– En del av et rullebånd



God kveld Norge tar kontakt med gynekolog Madeleine Engen ved C-Medical, bedre kjent fra Instagramkontoen «Kvinnelegen».

Til sine nærmere 30 tusen følgere, fronter Engen folkeopplysning om kvinnehelse på en enkel måte, slik at kvinner lettere kan bli opplyst om egen sykdom og kropp.

Engen har lest historien til 25-åringen og beundrer åpenheten rundt tema:

– Jeg synes det er beundringsverdig å dele denne opplevelsen som mange kanskje har et skamfullt og ensomt forhold til selv.



– Dette er et godt eksempel på hvor sår og kompleks denne problemstillingen er for så mange kvinner.

– Dessverre er det et altfor manglende tilbud hva gjelder psykisk støtte rundt aborthåndtering. Mange kvinner opplever at de er en del av et rullebånd i en travel sykehushverdag.

POLITISK SPØRSMÅL: Engen forklarer at det er et politisk spørsmål om ressurser, mer enn et ønske om å følge opp den enkelte - når det gjelder tilbud om psykisk oppfølging. Foto: Caroline Jensen Dahle

– Kan du utdype «en del av et rullebånd»?



– Sykehusene skal håndtere over 11.000 aborter i året. Dette blir ikke sett på som verken alvorlig sykdom eller en akutt tilstand.

Abortmuligheter i Norge: Medisinsk eller kirurgisk abort er sidestilt frem til uke 12.

Etter uke 12 er det kun mulig med medisinsk abort (rett og slett fordi man opplever en øket fare for risiko for komplikasjoner hos mor ved kirurgisk abort etter uke 12).





Medisinsk: Ved medikamentell abort skal du ta to tabletter. Aborten starter ved at du får den første tabletten på sykehuset. Når du har tatt tabletten er prosessen i gang og du må da fullføre aborten. Etter at du har tatt tabletten drar du hjem. Noen opplever å abortere allerede etter første tabletten er tatt. Dersom det skjer, skal du kontakte sykehuset. Etter to døgn skal du ta den andre tabletten for å fullføre aborten.





Kirurgisk: Ved kirurgisk inngrep for du vanligvis narkose. Legen gjør en utskraping av livmorhulen gjennom livmorhalsen via skjeden. Selve inngrepet varer i omtrent 10 minutter. Deretter er det vanlig å være på sykehuset i 1-2 timer før du kan reise hjem. Kilde: Madeleine Engen/ Helsenorge.no

– Det finnes mange dedikerte sykepleiere som hjelper disse kvinnene, likevel er det en generell oppfatning at hensyn til psykiske behov rundt abort, blir nedprioritert i et allerede belastet offentlig helsevesen, understreker hun.

Les hva Ullevål sykehus svarer, lenger ned.

– Kan være livsfarlig

Engen forklarer hvorfor 25-åringen måtte vente med å gjennomføre aborten.

– Vi må med 100 % sikkerhet vite at fosteret ligger riktig «inne i livmorhulen» og at det ikke ligger i eggleder eller et annet sted utenfor livmoren.

– Hvis dette er tilfellet, kan det potensielt være livsfarlig å igangsette en abort, forteller hun.

«KVINNELEGEN»: Engen forteller at hun opprettet Instagramkontoen «Kvinnelegen» for å skape et forum med lav terskel for å stille spørsmål, hvor kvinner anonymt kan dele erfaringer med hverandre. Foto: Caroline Jensen Dahle

Engen opplyser at helsepersonell oftest ikke kan vite med sikkerhet hvor fosteranlegget ligger, før i uke fem.



– Sikkerhet til pasienten kommer alltid først. Det er selvsagt utrolig viktig at nettopp dette kommuniseres til pasienten, i en altfor travel hverdag kan informasjon som dette glippe.

Mener kvinner burde ivaretas bedre

Vi forteller at det i kommentarfeltet til Moussaoui, er flere kvinner som deler at de har fått ulike beskjeder rundt abort.



Det reagerer Engen på:

– Jeg er redd mye av usikkerheten er knyttet til dårlig eller misforstått kommunikasjon. Det er utrolig leit at disse kvinnene ikke ivaretas bedre.

UTVIDET TILBUD: – C-Medical har et utvidet tilbud til abortrammede som trenger psykiske råd både før valget om abort og tiden etterpå, som vi vet er et mangelfullt tilbud i det offentlige, sier Engen. Foto: Caroline Jensen Dahle

Ullevål svarer: – Veldig synd

Seksjonsleder og sykepleier ved Ullevål gynekologiske avdeling, Tine Sande, syns det er leit at 25-åringen fikk en dårlig opplevelse.

– Vi ønsker at de som ringer til Ullevål for å bestille time til abort skal oppleve at de blir ivaretatt. Det er derfor veldig synd at hun opplever at hun fikk en dårlig opplevelse.

– Dette er et tema vi jobber iherdig med og virkelig brenner for, legger Sande til.

SEKSJONSLEDER: – Vi som jobber med disse kvinnene, har alle et avklart forhold til abort. Det er ingen som dømmer disse pasientene som kommer til oss. Vi er her for dem, sier Sande. Foto: Privat

Videre forklarer hun at telefonsamtalen de har med kvinnene som ringer inn, ikke er ment å være krenkende.

– Vi har en del spørsmål som vi stiller til de som ringer, slik at vi kan gi time så fort det lar seg gjøre. Det handler da om lengde på graviditet og selvsagt om vår kapasitet.



Abort-prosedyren på Ullevål: Pasienten ringer selv inn til Ullevål. De trenger ikke henvisning fra lege. Dette er direktenummeret: 22119831.



Hos Ullevål må de registrere seg i ekspedisjonen. Fylle inn et par skjemaer.

Så vil en sykepleier ta pasienten inn for å gjøre en ultralydundersøkelse. Der bekreftes lengde på graviditeten og hvilken type behandling pasienten ønsker å gjennomføre. Dette bestemmer pasienten selv, men Ullevål legger til rette slik at de får den mest skånsomme behandlingen for dem.

Deretter vil det være litt ventetid før pasienten kommer inn til en ny sykepleier for å gå igjennom prosedyren.

Totalt er det satt av 60 min. Da tilbys også samtale med en sosionom og kvinnen får informasjon om Amathea.

Kvinner kan gjennomføre medisinsk abort hjemme, abort på sengepost og kirurgisk abort. Les mer om de ulike abortmuligheter, i faktaboks lenger opp.

Kilde: Tine Sande, Ullevål gynekologiske avdeling.



Kan påføre større belastning

Som gynekolog Engen forklarte, så kan ikke en abort gjennomføres før uke seks, for at det skal være en trygg behandling.

– Slik prosedyren og retningslinjen er, må man bekrefte at graviditeten sitter på rett plass før vi starter en behandling.

– Hva kan i verste fall skje ved gjennomføring av for tidlig abort?

– Dersom vi behandler en kvinne før vi har bekreftet at graviditeten sitter på rett plass, kan det hende vi da gir en behandling som ikke er rett for kvinnen og påfører kvinnen en større belastning for kroppen



NØYE PROSEDYRE: – Vi vil ikke at kvinner skal føle at de er en del av et rullebånd. Disse kvinnene er ekstremt sårbare og alt vi vil at de skal oppleve at de blir ivaretatt, sier Sande. Foto: Ullevål gynekologiske avdeling/ Tine Sande

Følsomme graviditetstester

Til God kveld Norge forklarer Sande at graviditetstestene er mer følsomme nå enn før, og at testene tidligere ikke viste at du var gravid, før en menstruasjon var uteblitt.

– Nå er testene mye mer følsomme, på grunn av kvinner i større grad er på mer prøverør, og da gjerne ønsker å vite om man er gravid eller ikke i tidlig fase.

GYNEKOLOGISK UNDERSØKELSE: Her undersøkes pasientene. Foto: Ullevål gynekologiske avdeling/ Tine Sande

Endrer hjemmesiden

Vi spør seksjonsleder hvorfor hun tror det er så få som vet om den nedre grensen for abort.

– Det tror jeg handler om at det i debatten rundt abort, alltid snakkes om for og imot, og hvor lenge man skal ha selvbestemt abort.

– Man snakker aldri om nedre grense og det å ha forståelse for det anatomiske bildet, legger hun til.

God kveld Norge sender over et skjermbilde av Ullevål gynekologiske avdeling sin hjemmeside og spør hvorfor det heller ikke der er nevnt den nedre grensen.

GJØR ENDRING: Dette står foreløpig på Ullevål sin hjemmeside, om abort. Foto: Skjermdump/ Ullevål

– Vi har akkurat redigert hjemmesidene og nå vil det stå der for fremtiden. Vi ser det er nødvendig, da mange ikke kjenner til grunnen for hvorfor vi ikke kan behandle de tidligere til tross for positiv graviditetstest.

– Hvorfor har det ikke stått tidligere?

– Det er nok bare fordi vi har informert pasienter om dette med nedre grense når vi har tatt imot telefonen, og forklart grunnen til det.

– Må også legge til at dette har blitt et større problem da kvinnene får positive graviditetstester nå, enn tidligere – da testene er mer følsomme enn før, avslutter hun med.