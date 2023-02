Åpner opp om sykdommen: – Sannsynligvis min siste prisutdeling

I august 2021 delte Christina Applegate (51) nyheten om at hun har fått påvist diagnosen multippel sklerose.

Nå avslører hun at den kommende Screen Actors Guild-prisen kan bli en milepæl i karrieren hennes grunnet sykdommen. Utdelingen går av stabelen 27.februar.

– Det er sannsynligvis min siste prisutdeling som skuespiller, så det er litt av en stor sak. Akkurat nå kan jeg ikke forestille meg å stå opp klokken 05.00 og bruke 12 til 14 timer på et sett; Det har jeg ikke i meg akkurat nå.

Det forteller skuespilleren i et nytt intervju med Los Angeles Times, publisert tirsdag.

HOLLYWOOD-STJERNE: Den 14.november fikk hun tildelt sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame. Foto: Phillip Faraone/Getty Images/AFP

Hennes sjette nominasjon

Skuespilleren som nylig avsluttet siste sesong av Netflix-serien «Dead to me», er nominert til prisen «Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series». Dette er hennes sjette nominasjon noensinne.

Applegate uttalte videre at hun synes det har vært vanskelig å se den siste sesongen at hit-serien, siden hun ikke liker å se seg selv slite.

– Jeg gikk også opp 18 kilo på grunn av inaktivitet og medisiner, og jeg så og følte meg ikke meg selv.

– På et tidspunkt klarte jeg å distansere meg fra mitt eget ego, og innse hvor vakker TV det var. Alle scenene jeg ikke var med i var så gøy å se og oppleve for aller første gang.

Christina Applegate sammen med kollegaene Will Ferrell og Linda Cardellini på premieren av «Dead to me» i 2019. Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP)

Gjør «voice-overs»

Skuespilleren forteller videre at hun gjør massevis av «voice-overs» for å tjene penger for å sikre mat på bordet til datteren og at de får beholde huset.

Sykdommen påvirker hjernen og ryggmargen, som kan inkludere symptomer som svakhet i beina og kroppen, tretthet, tap av syn, talevansker og svimmelhet.