Åpner opp om papparollen

ÅPEN: En åpenhjertig Kurt Nilsen forteller om rollen som far. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Kurt Nilsen (45) fortalte til VG at han og Oda Rivrud (33) hadde funnet tilbake til hverandre, etter at de bekreftet brudd i 2018.

I ukens episode av podkasten «Råning med Tone», er artisten selv gjest og åpner nå ærlig opp om papparollen.

– Hun er ett år, om tre måneder, innleder 45-åringen i episoden, der han avslører at datteren har fått navnet Ella.



Nilsen er i dag far til fire.

– Livredd



I episoden forteller Nilsen åpenhjertet om farsrollen og hvordan den har preget han, spesielt med årene:

– Det er et eller annet som har skjedd med meg. Da jeg var 18–19 år og ble far, så var det sånn at hvis de falt og slo seg, så sa jeg: «Come on!».

– Men hvis det skjer nå; Jeg er helt ødelagt. Jeg har blitt så hønemor, så livredd. Det må jo være alderen som gjør det, sier han i podkasten til Damli.



God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Kurt Nilsen for en ytterligere kommentar, foreløpig uten hell.

Traff hverandre under Idol

Vi ble først kjent med Kurt Nilsen, da han i 2003 vant «Idol».

Det var også programmet «Idol» som først førte han og kjæresten Rivrud sammen.



Paret traff hverandre da begge var involvert i «Idol». Den gang var Nilsen dommer i sangkonkurransen, mens Rivrud jobbet som innspillingsleder.



Når Damli under episoden spør hva slags kjæreste Nilsen er, svarer 45-åringen:

– Jeg tror jeg er veldig snill, omtenksom, jeg tror jeg er kjærlig, og av og til er jeg litt slapp. Sånn slapp som å glemme å sette litt pris (på henne, red.anm.), men når jeg setter pris på henne – da setter jeg veldig pris på henne.