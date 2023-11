Åpner opp om forholdet med Taylor Swift

Den siste tiden har det florert romanserykter mellom den amerikanske artisten Taylor Swift (33) og NFL-stjernen Travis Kelce (33).

Tidligere sa Travis´ bror, Jason Kelce, at det er hold i datingryktene.

– Jeg tror de har det kjempebra, og jeg tror at det hele er hundre prosent sant, uttalte broren.

Derfor er det eneste millioner av mennesker nå ønsker å vite: om Kelces fremtid vil inkludere Taylor Swift eller ikke.

I et rykende ferskt intervju, forteller Travis Kelce at han «aldri har datet» noen som Taylor Swift.

Åpner opp om første date

I intervjuet forteller 33-åringen til WSJ. Magazine at han «aldri har datet noen med den slags aura», og bekrefter romanseryktene hans med Swift.

Når det gjelder deres kompatibilitet, avslørte NFL-spilleren at han stadig lærer mye av forholdet til Taylor:

«Jeg har aldri vært en mann av ord. Å være rundt henne, se hvor smart Taylor er, har vært helt utrolig. Jeg lærer hver dag», forteller han i intervjuet.

Under intervjuet blir Kelce spurt om han og Swift sin første date - og til tross for at han er ordknapp om detaljene, trekker 33-åringen frem hvordan han håndterte nervene sine før den store kvelden:

«Da jeg møtte henne i New York, hadde vi allerede snakket sammen, så jeg visste at vi ville ha en hyggelig middag og samtale, og det som går derfra - vil gå derfra», sa han.

Likevel fikk han et klart råd i forkant av den første daten:

«Alle rundt meg sa: Ikke f**k dette opp, legger han til.

Selv om 33-åringen ikke spesifikk forteller hvem det var som matchet dem, avslører han at det var «matchmakere» med i bildet, og at de er en del av Swift-familien.

Hinter under konserten

Helt siden første date, har Swift stadig opp for å støtte Kelce på hans NFL-kamper. Nylig tok Kelce selv veien til Buenos Aires, for å vise sin støtte på sangerens Sør-Amerika-etappe av «Eras Tour».

I løpet av Buenos Aires-turen, ble de to blant annet sett med en som så ut til å være Swifts far på en restaurant på Four Seasons.

Men det som virkelig fikk fansen til å gå av skaftet, var da Swift bestemte seg for å tilpasse hennes ikoniske hit «Karma» for å inkludere en referanse om Kelce.

Den originale teksten i sangen er «Karma is the guy on the screen - coming straight home to me». Swift endret replikken og sang: « Karma is the guy on the Chiefs - Coming straight home to me».

(The Kansas City Chiefs er fotballaget til Kelce).

Se reaksjonen under

Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me - The Eras Tour pic.twitter.com/TbyI4urTIc — Mídias TSBR (@midiaTSBR) November 12, 2023

Publikum brøt umiddelbart ut i jubel og applaus med alle øyne på Kelce, som holdt tilbake et stort smil og ristet på hodet.

Deretter begynte han å klappe med og blåste til slutt et slengkyss mot scenen.

Da showet var ferdig, toppet det hele seg med at flere årvåkne fans fanget Swift på video, fortsatt kledd i sitt glitrende antrekk fra den siste sangen hennes - løpende inn i Kelces armer og kysset.

Se kysset under

Mamma Kelce: – Hun er veldig hyggelig

Mammaen til Kelce, Donna Kelce, har også så vidt lettet litt på sløret om sine tanker rundt romansen mellom sønnen og Swift.

For selv om de to ikke har bekreftet deres forholdsstatus til offentligheten, har mamma Kelce noen tanker om relasjonen:

«Jeg tror oppmerksomheten bare er en del av hele greia».

«Så lenge han kan håndtere det, har jeg ingen problemer med det. Hun er en veldig hyggelig person», sa Donna Kelce.

PÅ TRIBUNEN SAMMEN: Taylor Swift og Donna Kelce sammen på tribunenen, mens de ser kampen mellom Kansas City Chiefs og Denver Broncos. Foto: Ed Zurga

Roser popstjernen

I intervju skal Kelce også ha trukket frem den enorme oppmerksomheten som stadig er rundt popstjernen:

«Jeg har aldri taklet det» sa han og sikter til egen karriere.

«Granskingen hun får, hvor mye hun har et forstørrelsesglass på seg, hver eneste dag, paparazzi utenfor huset sitt, utenfor hver restaurant hun går til, etter hver flytur hun går av - og hun bare lever, og nyter livet. Når hun oppfører seg slik, bør ikke jeg være den som oppfører seg rart», avslutter han.

Med det sagt, kan det kanskje virke som at Kelce fryktløst hinter til hans blomstrende romantikk med Swift.