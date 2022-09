Åpner opp om 4ETG-konflikten: – Slet på innsiden

GOD KVELD NORGE (TV 2): Under premierefesten til «Norske Beefer», åpnet programlederne opp om den tidligere konflikten.

– Jeg var rett og slett litt vanskelig å omgås.

Det sier Jonas Lihaug Fredriksen til God kveld Norge, under premierefesten på den nye humordokuserien «Norske Beefer».

I den femte episoden, åpner Lihaug Fredriksen og daværende kollega, Annika Momrak, opp om en krevende tid.

– Klarte ikke å være en god fadder

Momrak var ny i humorkollektivet «4ETG» og Lihaug Fredriksen skulle ta imot den ferske programlederen.

– Episoden dreier seg om at et menneske kommer inn som ny på en arbeidsplass og en har vært på den arbeidsplassen lenge. Begge sliter med ting på innsiden, kanskje mest jeg, som hadde vært i 4ETG lenge, forteller Lihaug Fredriksen.

– Det gjorde at jeg ikke klarte å være en så god fadder for Annika, som jeg burde ha vært, legger han til.

– Misfornøyd og preget

Lihaug Fredriksen ønsket å ta den nye kollegaen god imot, men forteller at han var misfornøyd og preget av eksterne faktorer. Dette gikk utover mottakelsen av Momrak.

– Jeg ble ganske kjip. På kontoret, hvor jeg vanligvis er en blid og hyggelig fyr, var jeg sur og holdt meg mye for meg selv, forteller han.

Annika var på den tiden det nye 4ETG-tilskuddet og forteller at hun var en «redd og usikker sjel».

– Jeg hadde startet i en ny jobb som jeg var usikker på om jeg fortjente å ha. Det er den samme følelsen jeg hadde da jeg startet hos «Pizzabakeren», hvor jeg gikk i mange uker og tenkte «herregud er jeg god nok til å være her og lage pizza?», ler hun.

Viktig budskap

Momrak og Lihaug Fredriksen er gode venner i dag og er begge glade for at «beefen» ble til en episode.

– Jeg synes episoden har blitt veldig fin, fordi det har blitt nok en mulighet til å oppfordre andre til å snakke om hvordan man har det, sier Lihaug Fredriksen.

Han mener episoden representerer at det kan være vanskelig å starte i en ny jobb, og vanskelig å være i en jobb for lenge.

– Det er nok den minst beefete «Norske Beefer»-episoden, det er jeg hundre prosent sikker på.

Momrak forteller at de har snakket mye om konflikten i etterkant.

– Det er litt fint, fordi vi har veldig forståelse for hverandre og at vi gikk igjennom våre ting på den tiden der. Nå kan vi snakke om det som to gode venner og le av det, sier hun.