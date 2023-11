Åpner opp: – Føles feil å skjule det

FORLOVET: Per Fredrik «PelleK» Åsly og Stina Bakken har vært forlovet siden 2018. Her sammen på rød løper på Vixen Awards 2021. Foto: Naina Helén Jåma/NTB

Influenser Stina Bakken (30) og forloveden Per Fredrik Åsly (36), bedre kjent som «PelleK» har lenge vært åpen på at de prøver å få barn.

I over ett år har de prøvd å bli gravide, uten hell. Noe Bakken har vært åpen om i sosiale medier.

Nå har paret snakket med en lege, for å muligens ta det hele ett steg lenger.



Operert bort eggleder

I lang tid har 30-åringen delt sin reise med følgerne sine, om utfordringene rundt det å bli gravid.

I mars tidligere i år viste nemlig graviditetstesten to streker, og paret var gravide. Men gleden ble kortvarig da det viste seg at svangerskapet var utenfor livmoren.

Omtrent en uke etter den positive testen begynte Bakken å blø og fikk kramper – hun spontanaborterte og måtte opereres.

Bakken måtte fjerne den høyre egglederen og blodet som lå igjen i buken.

Siden da har influenseren vært åpen om graviditetsprosessen, og deler flittig oppdateringer om graviditetstester, legebesøk og syklus på Snapchat.

– Det har vært fint å kunne slippe å ha den reisen helt lukket. De første månedene vi prøvde, så snakket jeg ikke noe om det. Men for meg, som har delt livet siden jeg var 17 år, så føltes det feil å skjule en så stor del av livet mitt, sier hun til God kveld Norge.

Prøvd i over ett år Siden september 2022 har paret prøvd å få barn, noe Bakken innrømmer har vært frustrerende. – For det første så har man ingen garanti for at det noensinne kommer til å gå. Også det er den vonde følelsen med at «hva gjør vi hvis det her aldri går? Hvor lenge skal vi prøve før vi går videre til neste skritt? Og hvor lenge skal vi prøve før vi gir opp?». Videre forteller hun om skuffelsen som dukker opp hver gang menstruasjonen dukker opp. – Det er frustrerende. Og for meg som bare har en eggleder, så er det enda verre. For da er det mye mindre sannsynlighet hver måned enn hva det vanligvis er. Derfor har hun nå snakket med legen for å ta en full sjekk for å sjekke om det kanskje er en «enkel» løsning bak problemet, samt muligheten til å bli satt på en IVF-venteliste.

IVF: IVF eller prøverørsbefruktning innebærer at eggceller som er hentet ut fra eggstokkene til kvinnen føres sammen med mange spermier fra mannen i et «prøverør» der befruktning kan skje.

Kvinnen stimuleres først med hormoner, slik at flere egg modnes i samme menstruasjonssyklus. Når eggene har vokst til egnet størrelse, kan de hentes ut og deretter befruktes i laboratoriet. Det befruktede egget kan settes tilbake til kvinnens livmor etter to til fem dager. To uker etter tilbakeføring av det befruktede egget kan kvinnen utføre en graviditetstest som viser om hun er blitt gravid eller ikke.

Kilde: Store Norske Leksikon

– Psykisk belastende



– Vi skal ta full sjekk med blodprøver. For å sjekke om det er en enkel løsning på om jeg bare har mangel på noe, eller har for mye av noe, som er grunnen til at vi ikke blir gravide.

– Forhåpentligvis er det noe enkelt, det hadde vært fint, sier Bakken.

Lang ventetid i den offentlige helsesektoren er også en av årsakene til at Bakken og Åsly ønsker å komme i gang nå.

– Dersom det hadde vært privat, kan det være jeg hadde ventet litt lenger. Men det er like greit å komme i gang, og få noe hjelp. Også kan det hende at jeg blir satt på noe hormonkurer først eller noe.

– Det er ganske mange ting man kan prøve før man tar selve IVF-en, men det hadde uansett vært greit å sette seg opp på venteliste i og med at det plutselig kan ta litt tid.



STØTTENDE: Stina Bakken (30) forteller at forloveden Per Fredrik Åsly er «verdens mest søttende og tålmodige mann». Foto: Espen Solli/TV 2

Selv om hun i utgangspunktet håper å slippe IVF, er hun likevel takknemlig for at det er en mulighet.

– Det beste for min del hadde vært om det gikk naturlig, for da hadde jeg sluppet IVF, sluppet egguttak og egginnsetting, hormoner og alt det der. Men nå har vi prøvd i over et år, og da tenker jeg at det er greit å begynne å snuse litt på det.

Hun frykter heller ikke bivirkningene av hormonbehandlingen som kan komme.



– Det er også veldig psykisk belastende å være i denne prøveperioden, også går det ikke. Ja, IVF kan være psykisk belastende, men det er også sykt psykisk belastende å være i en prøveprosess i lang tid uten at det går.

Mindre tabu

Grunnen til at influenseren har valgt å være så åpen om prosessen er fordi hun syns det blir pratet altfor lite om.

– Folk deler bare at man er tre måneder på vei, også kanskje de nevner i en bisetning at «ja, vi prøvde en stund», men man får liksom ikke noe ordentlig inntrykk av hvordan det egentlig har vært for de som har prøvd, forteller hun.

Derfor har 30-åringen syntes det har vært fint å kunne dele så åpent og ærlig om det som overhodet mulig.

– Jeg fikk litt sjokk selv over hvor tøff den prosessen er. Både det å prøve, og det å oppleve og miste også – det var helt grusomt. Det var mye større sorg enn jeg noensinne hadde sett for meg.

– Jeg har merket at desto mer åpen jeg er rundt det, desto mindre tabu og jo mindre føler jeg noe negativt om det. For da føler jeg at jeg ufarliggjør hele prosessen.

Og den hun syns har vært mest fint ved å være åpen om hele prosessen, er å høre andre sine historier og erfaringer.

– Det er veldig få historier jeg hører hvor det aldri går. Så det er veldig fint og betryggende å høre. Det er også veldig fint å høre at man absolutt ikke er alene i en sånn prosess, at det er mange som sliter og det er mange som trenger hjelp.



Borte fra TV-skjermen

Bakken ble offentlig kjent etter at bloggen hennes Stina Blogg ble en av Norges mest leste blogger.

Hun har senere vært å se på TV 2-programmet «Bloggerne», hvor seerne har fått et innblikk i hverdagslivet til Bakken og forholdet til forloveden Pelle K.

De siste årene har hun riktignok vært lite å se på TV-skjermen med unntak av sin deltakelse i Farmen Kjendis i 2020, og VGTV-serien «Da vi styrte internett» i 2021.

Hun har riktignok vært veldig aktiv på Snapchat de siste årene, og bruker store deler av tiden til å vlogge der.

– Jeg synes det er veldig gøy – og gjør det hele dagen. Da har jeg liksom ikke tid til så mye annet, forteller hun avslutningsvis til God kveld Norge.