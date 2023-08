Åpner om samarbeidet med Bianca Ingrosso: – Svorsker alt jeg kan

Torsdag kveld var det duket for Aschehougs hagefest, som er kjent for å være en av sommerens viktigste kulturelle begivenheter.

Tradisjonen tro samles store deler av Norges kulturelite og største kjendiser på den årlige hagefesten til forlaget på Frogner i Oslo.



En av dem som dukket opp var programleder Fredrik Skavlan (56).

Skavlan er blant annet ansvarlig produsent for talkshowet «Bianca», hvor den svenske influenseren Bianca Ingrosso (28) er programleder.

Til God kveld Norge forteller 56-åringen hvordan det er å jobbe med henne.

– Hun er en drøm

– Det er så utrolig forfriskende. Hun har så kontroll over det hun driver med. Det er en person som falt i gryta da hun var barn.



Ingrosso har gjennom årene vært å se på TV-skjermen i forbindelse med morens realityprogram, «Wahlgrens Verden».

Skavlan tror dette har kommet godt med da hun trådde inn i rollen som programleder.

– Hun har vokst opp i en underholdningsfamilie, og har skjønt at hun må være hyggelig med folk, sier han med et smil og fortsetter:

– Hun er tvers i gjennom hyggelig og veldig morsom. Hun er en drøm.

Til tross for godt samarbeid legger han ikke skjul på at norsken til 28-åringen kan forbedres.

– Bianca er helt ubrukelig på norsk, så jeg svorsker alt jeg kan og da forstår hun noenlunde, sier han med et smil.

UNIK: Fredrik Skavlan mener Bianca Ingrosso har kvaliteter ikke mange har. Foto: Bernhard Moe Nyquist / God kveld Norge

Slik oppstod samarbeidet

Ifølge Skavlan oppstod samarbeidet da Discovery tok kontakt med 56-åringens produksjonsselskap, Monkberry, og fortalte at de hadde en profil som de ønsket skulle ha sitt eget talkshow.

– Da spurte vi «ja, spørs helt hvem som skal gjøre det?», og de sa «Bianca Ingrosso». Da svarte vi ja med en gang.

Ingrosso har tidligere gjestet programlederens tidligere talkshow, «Skavlan», som var årsaken til at han takket ja til samarbeidet.

– Jeg så med en gang de gode kvalitetene. Hun er ikke opptatt av å vise hvor flink hun er, hun tør å slippe kontrollen fordi hun også har kontroll. Det er en blanding ikke så mange har.

På spørsmål om han og Ingrosso har blitt venner er svaret klart:



– Nei, det er en profesjonell relasjon, men vi har blitt en gjeng i vårt redaksjonelle miljø, så det er veldig hyggelig. Men jeg kjenner henne kun gjennom jobb.

Ser likheter mellom Ingrosso og Kåss Furuseth

Det er ikke bare i Sverige Skavlan gjør det stort. I en rekke år var han som nevnt aktuell med sitt eget talkshow, «Skavlan», som tok slutt i 2021.

Nå kommer også komiker Else Kåss Furuseth (43) med sitt eget talkshow, hvor det er Skavlans produksjonsselskap som er ansvarlig for produksjonen.

Han legger ikke skjul på at han synes det er likheter mellom Ingrosso og Kåss Furuseth.



– Nå som vi begynner å jobbe med Else ser jeg at de har de samme kvalitetene. De er mye likere enn de tror, sier han med et smil og legger til:

– Jeg har vært veldig heldig som får lov til å jobbe med de to.