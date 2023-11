Åpner om romansen: – Sammen med eksen igjen

I september kunne «Ex on the Beach»-profilene Cristian Brennhovd (24) og Monica «Moccababe» Gaustad (43) fortelle til Dagbladet at de hadde funnet tonen.

Da God kveld Norge tok kontakt for å høre om romansen, kunne de bekrefte at de var forelsket i hverandre.



De kunne også avkrefte spekulasjonene om at det hele var et PR-stunt.

– Jeg trenger ikke PR. Det går ikke an å gjøre PR-stunt med meg, for jeg er ikke fake. Dette er ikke bare tull. Du kan se det på oss når vi er ute på byen at vi er forelsket, sa Gaustad til God kveld Norge den gang.

MOCCA: Monica Gaustad, bedre kjent som «Moccababe», har til God kveld Norge erklært Cristian Brennhovd som sin «Moccaboy». Foto: Privat

Den siste tiden har verken Brennhovd eller Gaustad delt bilder av hverandre på sosiale medier.



Førstnevnte er for tiden i Thailand på jobbtur med tidligere flamme Paulina «Paow» Danielsson (30), for å filme innhold til deres felles OnlyFans-konto.

Gaustad bekrefter til God kveld Norge at romansen med Brennhovd er over.

– Han er sammen med eksen sin igjen. Det har vært mye styr. Vi holdt på litt i sommer, men vi lever litt forskjellige liv, med ulik livsstil. Så i lengden tror jeg ikke det funket.



– Er du sinnssyk?

Gaustad forteller videre at hun og Brennhovd skal ha ønsket at det angivelige forholdet funket, men at han også er litt for ung for henne.

Hun er nemlig tjue år eldre enn Brennhovd.

– Jeg er litt «old school», og vant til å jobbe og «hustle» hver dag. Han og Paow lever en annen livsstil, de lever av OnlyFans. Det kunne jeg aldri gjort.

OnlyFans er en nettside hvor brukere deler bilder og videoer, og fans abonnerer på profilsider mot et gitt månedsbeløp. Mange bruker også plattformen til å dele pornografisk innhold.



Til tross for at Gaustad ikke vil være med Brennhovd på det mye omtalte og kontroversielle nettstedet, legger hun ikke skjul på at hun har fått tilbudet flere ganger.

– Hadde det vært opp til han så hadde vi vært sammen og laget OnlyFans. Men det funker ikke for meg, sånn er ikke jeg.



– Du kunne ikke vært med han på OnlyFans?

– Nei, er du sinnssyk? Han spurte meg, men nei.

– Litt avhengig av meg



Gaustad forteller at det ikke var noe dramatisk avslutning.

– Vi fant ut at det var mye frem og tilbake. Så med en gang vi kom tilbake til hverdagen så «dabbet det av». Men, han har jo ringt meg nesten hver dag mens jeg har vært på ferie i Marbella.

– Jeg tror han er litt avhengig av meg, legger hun til.



Gaustad legger derimot ikke skjul på at det fortsatt er mulighet for en flørt mellom profilene.

– Man vet jo aldri.



– Hva er din sivilstatus i dag?

– Jeg er ganske singel, sier Gaustad lattermildt til God kveld Norge.

Bekrefter kjæreste

Brennhovd bekrefter at han fortsatt er veldig god venn med Gaustad i dag.

– Og det har vi alltid vært, sier han til God kveld Norge.



Han sier i likhet med 43-åringen at livsstilen gjør at de rett og slett ikke passer sammen.

– Selv om vi henger sammen hver helg nesten.



24-åringen bekrefter også at han er sammen med ekskjæresten Paulina «Paow» Danielsson igjen.

– Vi har hatt våre berg-og-dal-baner, men vi snakker sammen og vi har det fint sammen. Vi reiser og gjør det vi liker aller best!



Jevnlig kontakt

Videre forteller han at han ofte har kontakt med 43-åringen.

– Ja, ringer Monica litt her og der, men føler det er litt gjensidig. Det er alltid hyggelig å prate. Jeg føler Monica er en person jeg kan stole på 100 prosent.

Når det gjelder OnlyFans bekrefter han at de har snakket om det.

– Vi snakket litt om det. Det hadde vært gøy det. Tror Monica egentlig har mest lyst på Paulina, sier han lattermild.



Han ønsker ikke å kommentere om romansen med Moccababe har vært et PR-stunt.