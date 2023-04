GOD KVELD NORGE (TV 2): Kim Kardashian utelukker ikke at hun vil gå over til å jobbe fulltid som advokat.

I en samtale med Poppy Harlow på «Time100 Summit» åpnet Kim Kardashian (42) opp om sin lidenskap for loven.

Her kunne TV-profilen fortelle at hun er åpen for å legge livet foran kameraene på hylla, for å jobbe som advokat på heltid.

– Jeg tuller med moren min – som er sjefen min – jeg sier: «Kim K går av med pensjon, og jeg skal bare være advokat. Så du kan hjelpe søsknene mine så du fortsatt har en jobb», forteller hun om moren Kris Jenner.

Kunne «absolutt» forlatt reality-TV

Videre legger Kardashian til at hun «absolutt» kunne forlatt reality-TV for et liv som advokat.

– Jeg hadde likt å være advokat på heltid. Den reisen har virkelig åpnet øynene mine for så mye. Det blir overveldende fordi det er så mye som skal gjøres. Jeg ville helt brukt mer tid på det - kameraer, ingen kameraer, fortsetter hun.



Kardashian fikk den såkalte «babybaren» godkjent i 2021 og forteller i intervjuet at hun planlegger å ta den offisielle advokateksamen i februar 2025.

I farens fotspor

Det populære reality-programmet «Keeping Up With the Karashian» begynte å rulle på skjermen i 2007.



Etter 20 sesonger la den berømte familien ned showet, men startet et nytt et på strømmetjenesten Hulu under navnet «The Kardashians».

Familien har gjennom serien delt store og små øyeblikk. Seerne har blant annet fått bli kjent med hvem søstrenes avdøde far, Robert Kardashian, var.

I intervjuet med Harlow forteller Kim at faren, som var en kjent advokat, var en stor drivkraft i hennes beslutning om å utdanne seg til advokat.

– Jeg vet at han sannsynligvis ville fått et sånt kick ut av dette fordi han ikke hadde forventet det i det hele tatt.