Antonsen og Golden fjernet fra liste

Tidligere i vår ble det kjent at influenser Oskar Westerlin (24) var oppført på valglisten til det høyreradikale partiet Alliansen foran høstens Fylkestingsvalg i Akershus.

Westerlin, som sto oppført som nummer 16 på listeforslaget, ante selv ingenting om dette.

– Oskar er ikke medlem av Alliansen, og det er ganske rystende at noen har ført ham opp. Partiet representerer ikke hans verdenssyn, uttalte manager Vilde Darvik til Avisa Oslo i april.



Hun understrekte at de omgående ville sørge for å få ham fjernet fra listene.

UFRIVILLIG OPPFØRT: Influenser Oskar Westerlin ante lite om at han stod oppført på partiet Allianses valgliste. Foto: Espen Solli / TV 2

Til God kveld Norge sier Darvik nå at Oskar Westerlin har krevd at partiet fjerner ham fra listen, og at han venter på en bekreftelse på dette.

Etterspør sanksjoner mot Lysglimt

Øverst på partiets listeforslag foran årets kommunestyrevalg i Oslo sto komiker Johan Golden (48).

Etter ham sto partileder Hans Lysglimt Johansen, og som nummer tre hadde partiet ført opp komiker Atle Antonsen (53).

OPPFØRT PÅ LISTE: Johan Golden og Atle Antonsen er blant profilene som i år stod oppført på Alliansens listeforslag til kommunestyrevalget i Oslo. Foto: Oslo kommune

Begge har de nå tatt et tydelig oppgjør med partiet i en henvendelse til Bystyrets sekretariat.

«Jeg er oppført mot min vilje på Alliansens liste for kommune- og fylkestingsvalget. Hva kan jeg gjøre for å bli fjernet fra den, og er det noen sanksjoner, bøter eller lignende som kan sendes til tosken Lysglimt?»



Det skriver Johan Golden i sin henvendelse, der han tydelig ber om å bli fjernet fra listene.

MOT SIN VILJE: Johan Golden har bedt om å bli fjernet fra Alliansens valglister i Oslo. Foto: Espen Solli

Atle Antonsen skriver følgende i sin henvendelse:

«Jeg gir herved beskjed om at jeg IKKE ønsker å stå på Alliansens liste under kommunestyrevalget høsten 2023. Håper og tror at denne mailen er rikelig som avbestilling».



Antonsen og Golden har nå fått svar fra Bystyret om at de er strøket fra listeforslaget.

Det opplyses om at det ifølge valgloven er lov å sette opp en person som kandidat på et listeforslag uten å spørre personen først.

For å få fritak er det tilstrekkelig å sende en beskjed til Bystyrets sekretariat, slik Golden og Antonsen nå har gjort.

Fristen for å be om fritak fra å stå på listeforslaget var 2. mai. Fritakserklæringer sendt etter dette må behandles av valgstyret.

– Festlig



Til God kveld Norge sier partileder Hans Lysglimt Johansen følgende om å bli omtalt som «tosken Lysglimt» av komiker Johan Golden.

– Dette er jo festlig. Golden og Antonsen lever av å ha det moro med folk. De har også hatt moro med meg, Lysglimt. Men, når noen har det moro med dem, da blir de sure. Vi har hatt enormt mye moro med å drive med disse karene. I Alliansen har vi som prinsipp å alltid sparke oppover. Moromenn i NRK er mektige karer som de fleste er redde for, så såpass må de tåle, sier han.



Han påpeker videre at han synes det var håndtert med humor i mye større grad forrige gang komiker-gutta sto oppført på partiets valglister.

Det har foreløpig ikke lykkes God kveld Norge å få en kommentar fra Golden og Antonsen i denne saken.

Ikke første gang

Det er nemlig ikke første gang komikerduoen settes opp på Alliansens Oslo-liste, mot sin vilje.

PARTILEDER: Alliansens partileder, Hans Lysglimt Johansen. Foto: Heiko Junge

Også i 2019 fikk de seg en overraskelse da deres navn var en del av partiets listeforslag.

– Hæ? Er jeg det, sa Golden ifølge Dagsavisen da han fikk høre at han var utvalgt til å stå på lista til Alliansen i Oslo.

Den gang valgte Golden en helt annen strategi. Sammen med komiker Espen Thoresen og NRK Satiriks-profilene Sturle Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen, sto han fortsatt på listen da den ble godkjent i slutten av mai 2019.

– Disse karene representerer Alliansens slagord «Nasjonalisme med et smil» på en så fin måte, uttalte partilederen til NTB den gang.



De fire komikerne var imidlertid ikke like begeistret, og gikk inn for å kaste Hans Lysglimt Johansen som partileder.

«Vi vil gjøre vår demokratiske plikt og arbeide hardt for partiet vi er valgt til å representere. For oss er det helt åpenbart at det er krise i Alliansen. Denne krisen er en lederkrise», skrev de i en pressemelding.



HOLDT PRESSEKONFERANSE: Espen Thoresen, Johan Golden, Sturle Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen holdt pressekonferanse om kommende maktkamp i Alliansen, juni 2019. Foto: Gorm Kallestad

– Dette er et naziparti, men reglene er slik at folk som ikke er nazister, kan føres opp på listene, sa komikerne på en pressekonferanse i anledning saken i juni 2019, ifølge Nettavisen.



Hans Lysglimt Johansen kalte beskyldningene om at de er et naziparti for «ren komikk».



Høsten 2019 fikk komiker Johan Golden 158 slengere i Oslo-valget. Dermed rykket han opp til førsteplass på Alliansens valgliste.

Partileder Lysglimt har tidligere skapt overskrifter med uttalelser som at «Høyre er kuppet og kontrollert av jødiske interesser». Han har også rost nazigruppen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM), samt at han har kalt holocaust «et propagandagrep».