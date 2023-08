Anny Isabella forsøkt dopet ned på byen: – Hatt en naiv tankegang

I helgen var influenser Anny Isabella Øvrehus (23) ute på byen med venner.

Det som skulle være en hyggelig kveld satte imidlertid en støkker i 23-åringen.

Mandag denne uken delte hun et bilde i Instagrams historiefunksjon, hvor hun skrev at hun ble forsøkt dopet ned på byen.

– Kastet noe i drinken

Til God kveld Norge forteller Øvrehus at det første hun og venninnen, influenser Linnea Løtvedt (22), gjorde da de kom på byen var å kjøpe drikke i baren.

SJOKK: Anny Isabella ble nesten utsatt for neddoping på byen, hevder hun. Foto: Privat

– Så kom det en fyr som stilte seg bak meg. Han begynte først å prøve seg på meg, også gikk han plutselig opp i vesken min. Han ble da litt irritert fordi jeg ikke var noe interessert, sier hun.



Først da Øvrehus får drinken, hevder hun at han kastet noe opp i.

– Når jeg får drinken og snur meg så kaster han noe i drinken min veldig åpenlyst, og sier «wopsi», hevder hun.

Influenseren legger ikke skjul på at hun fikk sjokk av hendelsen, men at hun føler seg heldig som fikk med seg hva som skjedde.

Naiv tankegang

Øvrehus forteller at det var flere som fikk med seg hendelsen, og han som tilsynelatende kastet noe i drinken hennes ble kastet ut av klubben.

Overfor God kveld Norge sier hun at hun ikke vet hva som ble kastet opp i, men at hun kunne se at det lå et belegg av det han kastet, på øverste isbit.

– Så det var nok en pille som ble kastet opp i, tror Øvrehus.

23-åringen angrer på at hun ikke tok bilde av vedkommende, slik hun kunne anmeldt ham. Det fordi hun er redd han kommer til å gjøre dette igjen.

Influenseren legger ikke skjul på at hun har hatt en naiv tankegang rundt det å bli dopet ned på byen, og har tenkt «dette skjer aldri med meg».

– Dette har virkelig gitt meg en «wakeup call» på at dette kan skje med hvem som helst, og at man dessverre må være veldig forsiktig ute på byen.

Dette kan havne i drinken

Seksjonsleder i RUSinfo, Sturla K. Naas Johansen, sier til God kveld Norge at aktuelle stoffer som brukes til å dope ned folk på byen kan være GHB, ulike benzodiazepiner, eventuelt ulike opioider.

SEKSJONSLEDER I RUSINFO: Strula K. Naas Johansen. Her avbildet på besøk hos God morgen Norge. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

– Men det folk flest ikke tenker på er at det ville vært vesentlig enklere å bare gi folk mer alkohol. Dette kan foregå både i det skjulte ved at man «spriter» opp drinken, eller åpent ved at man tilbyr folk drikke, sier han og fortsetter:

– Effekten av mer alkohol vil være tilsvarende det som skjer om man får i seg andre dempende stoffer i tillegg, men gjerne noe mindre dramatisk.



GHB, benzodiazepiner, opioider: GHB (gammahydroksybutyrat) er en naturlig forekommende fettsyre i menneskekroppen som brukes både lovlig som legemiddel og ulovlig som rusmiddel. GHB gir en kortvarig rus som kan minne om alkohol, med mer oppkvikkende virkning i moderate doser og mer beroligende eller søvndyssende virkning i høyere doser. Benzodiazepiner og benzodiazepin-derivater er en gruppe legemidler som brukes for kortvarig behandling av søvnvansker, for å dempe uro og angst, redusere muskelspenninger og kramper og i forbindelse med narkose. Mange benzodiazepiner er vanedannende og skal ikke kombineres med bilkjøring.

Opioider er stoffer som virker på opioidreseptorer i hjernen. Disse kan enten være naturlig forekommende i kroppen for eksempel endorfiner, naturlige stoffer forekommende i opium planten for eksempel morfin eller kunstig fremstilte stoffer som for eksempel metadon. Kilder: Sml.no og rusopplysningen.no

Dersom en er uheldig og tror en er dopet ned, forteller Johansen at man bør gi beskjed til noen man stoler på så fort som mulig, og om nødvendig ringe 113.

– Om man ønsker å komme til bunns i om man har fått i seg noe annet enn alkohol, så er det viktig å få tatt en urinprøve, aller helst påfølgende morgen, fortsetter han.

Ifølge Johansen er det flere symptomer man kan se etter om drinken skulle innehold noe annet enn alkohol.

Langt sjeldnere enn folk tror

Dersom man har fått i seg et dempende stoff, som er det vanligste, sier Johansen at kan bli sløv, trøtt, ukoordinert og i dårligere stand til å ta vare på seg selv.

I verste fall kan man miste bevisstheten og få problemer med å puste.

Likevel forteller Johansen at neddoping på byen nok er langt sjeldnere enn det folk tror.

– Henvendelser om ufrivillig neddoping stod for 0,6 % av henvendelsene til RUSinfo i 2022, så det er ikke noe vi får spesielt mange henvendelser om, men det tilsvarer minst 50 henvendelser i året. Felles for så og si alle disse henvendelsene er at det har blitt drukket alkohol, og at det som regel ikke er noen tegn på at noe straffbart har skjedd, sier han til God kveld Norge.

De fleste som tror de blir dopet ned på byen, blir ikke dopet ned i det hele tatt, men får en uventet reaksjon på alkohol, ifølge seksjonslederen.



– I noen få tilfeller kan det være snakk om ufrivillig neddoping, men i så fall foregår dette ved at folk får i seg ekstra alkohol. I noen ytterst få tilfeller er det snakk om at folk får andre stoffer i drikken.

Johansen forteller at det er viktig å passe på drinken sin, og ikke ta imot drikke fra andre, for å hindre neddoping på byen.

– Eller i det minste kun ta imot flasker som man ser åpnes i baren, og som deretter blir levert direkte til deg. Problemet er imidlertid at når folk har drukket en del, så passer de som regel mindre på slike ting, sier seksjonslederen.