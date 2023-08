Anniken Jørgensen letter på sløret om bryllupsplanene

Influenseren avslører bryllupsplaner. Det er imidlertid én stopper for bryllupet, røper hun til God kveld Norge.

I september 2021 kunne influenser Anniken Jørgensen (27) bekrefte at hun hadde funnet kjærligheten.

Et drøyt halvår senere kom nyhetene om at paret hadde forlovet seg.

God kveld Norge møter Jørgensen i forbindelse med avskjedsfesten til venninne og kollega, influenser Isabel Raad (29), da sistnevnte snart pakker koffertene og flytter fra Norge.

Jørgensen er for tiden aktuell med TV-innspilling til dokureality-serien «Girls of Oslo», med Sophie Elise, Isabel Raad og Nora Haukland.

27-åringen røper overfor God kveld Norge at seerene vil få et innblikk i livet til hun og forloveden, Theo.

Én stopper for bryllupet

Paret la ut leiligheten sin for salg på starten av året i 2023, og i serien får seerne være med på blant annet ny boligjakt.

– Jeg og Theo ser på leiligheter og vi er i Spania. Det blir gøy, sier Jørgensen.



FORLOVET: Anniken Jørgensen og forloveden Theo vil være å se i den kommende serien «Girls of Oslo». Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

Hun forteller at hun og forloveden har det veldig bra om dagen, men at det imidlertid er én stopper for bryllupet.

– Vi prøver å gifte oss, men det er dyrt å gifte seg, sier Jørgensen til God kveld Norge og fortsetter:

– Oppriktig. Jeg trodde ikke det var så dyrt.



Etter Jørgensens ønske håper hun at bryllupet vil finne sted til neste år.

Dersom det ikke blir tilfellet, har paret helt andre planer.

Flytte utenlands

Overfor God kveld Norge avslører Jørgensen at hvis det ikke blir bryllup det kommende året, vil paret bosette seg utenfor landegrensene.

– Altså enten gifter vi oss neste år eller så bor vi i Paris neste år, røper Jørgensen.



Etter paret solgte leiligheten har de heller ikke funnet seg ny bolig, og de bor derfor for tiden hjemme hos svigers, ifølge influenseren.

– Vi har ikke noe sted å bo så jeg er sånn, det er nå eller aldri, legger hun til.