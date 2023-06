Anniken Jørgensen i sorg etter vanskelig valg: – Hjerteknust

– Hjerteknust, det er det jeg er.

Det starter Anikken Englund Jørgensen (27) sitt nyeste innlegg på Instagram med.

Videre skriver influenseren at hun ikke har fuglene sine mer, og at det er en veldig rar setning for henne å skrive.

I mai i fjor kunne Jørgensen avsløre at hun og kjæresten Theo er blitt forlovet, og at de drømmer om et bryllup i skogen.

Turtelduene har mye på agendaen om dagen, med bryllupsplanlegging, innspilling av den nye serien «Girls of Oslo» og flytting.

Det blir imidlertid uten to familiemedlemmer.

Kjæresten Theo er nemlig allergisk mot fugler.

Anikken Jørgensen delte at hun har grått i flere dager på Instagramhistorien sin. Foto: Skjermdump

Trodde hun var gal

– Den første gangen han fortalte meg at han var allergisk, lo jeg det bare bort. Måneder senere startet vi å krangle, og ukene etterpå slo vi nesten opp. Jeg fortalte han at jeg valgte fuglene, og at han bare kunne forlate meg om han ville, skriver Jørgensen på Instagram.



Videre skriver hun at venninnene trodde hun hadde blitt gal som ville forlate kjærligheten i sitt liv for to fugler.

Hardeste valget i sitt liv

Theo forlot henne ikke, og flere legebesøk senere måtte influenseren ta det hardeste valget i sitt liv – å gi bort fuglene.

Etter flere timer med leting etter et nytt hjem for kjæledyrene, fikk fuglene komme til en jente som bodde sju timer unna, med fire andre fugler og masse plass for dem til å fly.

– Det har vært tøffe dager, og jeg fikk nesten panikk den dagen jeg forlot fuglene. For jeg elsket de så mye, men jeg elsker Theo mer. Dessverre gjør jeg det, og jeg gjorde det for han.



Hun avslutter innlegget med å skrive at hun håper hun kan tilgi seg selv.

