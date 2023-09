Annika Momrak og kjæresten: – Naturlig å flytte sammen

I mars kom gladnyheten om at Annika Momrak (24) hadde funnet kjærligheten med Sindre Reinholt (27).

NRK-profilene møttes gjennom felles bekjente, og fant senere ut at begge hadde en interesse for klatring. Etter hvert blomstret kjærligheten mellom Momrak og Reinholt.

– Jeg har aldri hatt det så bra med noen før, sa Reinholt til God kveld Norge den gang.

Under førpremieren til NRKs nye seriesatsing «Vettskremt», åpner paret om deler av forholdet, flytteplaner, det å jobbe i samme bransje, og hvordan de takler avstandsforholdet.

FORELSKET: Paret er fortsatt forelsket i hverandre. Foto: Privat

– Jeg blir dritsint



«Vettskremt» hadde premiere forrige fredag, og Reinholt har lyst å se kjæresten i en eventuell sesong to av NRK-programmet.

– Jeg vil jo egentlig helst at Annika skal være deltaker, for jeg synes hun er veldig flink når hun blir skremt. Jeg har skremt henne et par ganger, men jeg er veldig dårlig på å skremme, sier Reinholt før Momrak svarer:

– Jeg blir jo sint hvis du skremmer meg, det er det som er greia. Du skremmer meg jo ikke, for jeg blir dritsint.

Videre forteller Reinholt at de bestemte seg for å ikke være et såkalt «pranke-par», men at de liker å overraske hverandre på hyggelig vis.

På spørsmål om hvordan det går med kjærligheten, svarer Reinholt at kjærligheten fortsatt står sterkt hos paret.

– Jeg leste et sted hvor man bare er forelsket i ni måneder, og da mener jeg at jeg har motbevist en myte, for jeg er fortsatt forelsket i Annika.



– Synes Annika er veldig morsom

Paret jobber begge i NRK, men i hver sin by.

Momrak har på sin side vært programleder for «Melodi Grand Prix», «P3 Gull», «Norske Beefer» og denne høsten, «Vettskremt». Hun har også vært en del av NRKs youtubesatsing, «4ETG».

Reinholt jobber i NRK P3 i Trondheim, hvor han leder podkasten «Statens mal for medarbeidersamtale».



Momrak og Reinholt forteller til God kveld Norge at de synes det er en fin ting å jobbe i samme bransje.

– Jeg vet liksom ikke hvordan det hadde vært om vi ikke jobbet i samme bransje, vi har det fint, sier Momrak.



Reinholt sier seg enig, og ser på kjæresten som en sparringpartner i bransjen.

– Hvis jeg har en idé, så kan jeg komme til Annika og spørre henne om ideer. Det er veldig godt å ha en sparringpartner, også fordi jeg synes Annika er veldig morsom.

– Har på en måte flyttet inn

På grunn av at Momrak og Reinholt jobber i forskjellige byer, er paret for øyeblikket ikke samboere. Men det vil de gjøre noe med en dag.

– Det hadde vært helt naturlig å flytte sammen, men jeg bor i Trondheim. Vi bor ikke sammen enda, sier Reinholt, før Momrak sier seg enig:

– Det er jo et naturlig steg det, en eller annen gang.

Hvordan takler dere avstandsforhold?

– Veldig bra. Vi takler det faktisk veldig bra. Vi farter veldig mye med mye reising. Det er null stress, sier Momrak.

– Det går faktisk veldig bra, jeg er heldig som kan jobbe en del i Oslo, og være på besøk, sier Reinholt før han fortsetter:

– Men jeg er jo på besøk hver gang jeg er i Oslo, men nå har jeg vært så heldig at jeg har fått en liten skuff hvor jeg kan putte klærne mine i. Så nå kan jeg ha trusene mine, eller jeg går ikke med truser, men hvor jeg får lov å ha bokserne mine og genseren min og sånt.

– Det er veldig gøy. Så jeg har på en måte flyttet litt inn da, i den ene skuffen.